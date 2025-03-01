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Посол Казахстана сообщил о снятии ограничений на прием зерна в РФ - 01.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250301/zerno-855373282.html
Посол Казахстана сообщил о снятии ограничений на прием зерна в РФ
Посол Казахстана сообщил о снятии ограничений на прием зерна в РФ - 01.03.2025, ПРАЙМ
Посол Казахстана сообщил о снятии ограничений на прием зерна в РФ
Казахстан ведет работу по снятию ограничений на прием зерна портами РФ, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. | 01.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-01T08:18+0300
2025-03-01T08:18+0300
экономика
казахстан
россия
северная африка
зерно
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Казахстан ведет работу по снятию ограничений на прием зерна портами РФ, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "К сожалению, в настоящее время российские порты не принимают к перевалке казахстанское зерно, обслуживая своих зерновых трейдеров. В ходе многочисленных встреч и переговоров с российскими коллегами принимаются меры по снятию запрета. Это позволит Казахстану дополнительно экспортировать до 1 миллиона тонн зерна на рынки Европейского союза", - заявил Абаев в интервью РИА Новости. Он отметил, что в 2024 году за счет повышения урожайности в Казахстане увеличился сбор зерновых до 25 миллионов тонн, в том числе пшеницы - до 18 миллионов тонн. "С поступлением на рынок зерна нового урожая, наряду с высокими переходящими запасами на внутреннем рынке предложение существенно превысило спрос. В связи с чем встал вопрос увеличения экспорта зерна за счет расширения рынков сбыта в государствах Европейского союза, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Перспективным направлением также является Китай", - отметил посол.
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казахстан, россия, северная африка, зерно
Экономика, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, СЕВЕРНАЯ АФРИКА, зерно
08:18 01.03.2025
 
Посол Казахстана сообщил о снятии ограничений на прием зерна в РФ

Посол Абаев: Казахстан может снять ограничения на прием зерна портами РФ

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Казахстан ведет работу по снятию ограничений на прием зерна портами РФ, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"К сожалению, в настоящее время российские порты не принимают к перевалке казахстанское зерно, обслуживая своих зерновых трейдеров. В ходе многочисленных встреч и переговоров с российскими коллегами принимаются меры по снятию запрета. Это позволит Казахстану дополнительно экспортировать до 1 миллиона тонн зерна на рынки Европейского союза", - заявил Абаев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что в 2024 году за счет повышения урожайности в Казахстане увеличился сбор зерновых до 25 миллионов тонн, в том числе пшеницы - до 18 миллионов тонн.
"С поступлением на рынок зерна нового урожая, наряду с высокими переходящими запасами на внутреннем рынке предложение существенно превысило спрос. В связи с чем встал вопрос увеличения экспорта зерна за счет расширения рынков сбыта в государствах Европейского союза, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Перспективным направлением также является Китай", - отметил посол.
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ЭкономикаКАЗАХСТАНРОССИЯСЕВЕРНАЯ АФРИКАзерно
 
 
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