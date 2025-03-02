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Гунба избран президентом Абхазии, сообщил ЦИК страны

Гунба избран президентом Абхазии, сообщил ЦИК страны - 02.03.2025, ПРАЙМ

Гунба избран президентом Абхазии, сообщил ЦИК страны

Бадра Гунба во втором туре выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов, он избран президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан. | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T12:41+0300

2025-03-02T12:41+0300

2025-03-02T12:41+0300

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СУХУМ, 2 мар - ПРАЙМ. Бадра Гунба во втором туре выборов в Абхазии набрал 54,73% голосов, он избран президентом Абхазии, сообщил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан. "По предварительным итогам повторного голосования вчера, 1 марта, приняло участие в голосовании 70% граждан Республики Абхазия, что составляет 100 412 человек… По предварительным итогам голосования Ардзинба Адгур набрал 41,54%, что составляет 41 708 человек. Гунба Бадра набрал 54,73%, что составляет 54 954 человека. По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", - сказал Маршан на брифинге в воскресенье. В Абхазии в субботу состоялся второй тур президентских выборов. За высший государственный пост боролись видный политический деятель республики Бадра Гунба, победивший в первом туре с 46,38% голосов, и оппозиционер Адгур Ардзинба, набравший по итогам первого тура 36,92%.

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