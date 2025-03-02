https://1prime.ru/20250302/abkhaziya-855392705.html

Путин поздравил Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии

Путин поздравил Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии - 02.03.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах и избранием на пост президента Абхазии, подчеркнув, что надеется на дальнейшее... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T15:48+0300

2025-03-02T15:48+0300

2025-03-02T15:48+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах и избранием на пост президента Абхазии, подчеркнув, что надеется на дальнейшее укрепление дружественных союзнических российско-абхазских отношений."Уважаемый Бадра Зурабович, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом республики Абхазия... рассчитываю, что дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов", - говорится в телеграмме. Как отметил Путин, победа на прошедших в условиях свободного народного волеизъявления выборах подтвердила поддержку абхазскими гражданами линии Гунбы, направленной на "обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны".Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей.

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россия, абхазия, владимир путин, цик, выборы