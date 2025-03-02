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Путин поздравил Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Путин поздравил Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии
Путин поздравил Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии - 02.03.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии
Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах и избранием на пост президента Абхазии, подчеркнув, что надеется на дальнейшее... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T15:48+0300
2025-03-02T15:48+0300
политика
россия
абхазия
владимир путин
цик
выборы
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах и избранием на пост президента Абхазии, подчеркнув, что надеется на дальнейшее укрепление дружественных союзнических российско-абхазских отношений."Уважаемый Бадра Зурабович, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом республики Абхазия... рассчитываю, что дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов", - говорится в телеграмме. Как отметил Путин, победа на прошедших в условиях свободного народного волеизъявления выборах подтвердила поддержку абхазскими гражданами линии Гунбы, направленной на "обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны".Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей.
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россия, абхазия, владимир путин, цик, выборы
Политика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Владимир Путин, ЦИК, Выборы
15:48 02.03.2025
 
Путин поздравил Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии

Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на президентских выборах в Абхазии

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с победой на выборах и избранием на пост президента Абхазии, подчеркнув, что надеется на дальнейшее укрепление дружественных союзнических российско-абхазских отношений.
"Уважаемый Бадра Зурабович, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом республики Абхазия... рассчитываю, что дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов", - говорится в телеграмме.
Как отметил Путин, победа на прошедших в условиях свободного народного волеизъявления выборах подтвердила поддержку абхазскими гражданами линии Гунбы, направленной на "обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны".
Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
Гунба избран президентом Абхазии, сообщил ЦИК страны
12:41
 
ПолитикаРОССИЯАБХАЗИЯВладимир ПутинЦИКВыборы
 
 
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