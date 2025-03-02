https://1prime.ru/20250302/abkhaziya-855393123.html

Матвиенко поздравила Гунбу с победой на выборах Абхазии

Матвиенко поздравила Гунбу с победой на выборах Абхазии - 02.03.2025, ПРАЙМ

Матвиенко поздравила Гунбу с победой на выборах Абхазии

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии, она выразила надежду на активное развитие... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T16:49+0300

2025-03-02T16:49+0300

2025-03-02T16:49+0300

политика

россия

абхазия

рф

валентина матвиенко

совет федерации

цик

выборы

https://cdnn.1prime.ru/img/84228/07/842280710_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c6a919b43c6dd70619554ad4f628b340.jpg

МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии, она выразила надежду на активное развитие отношений между странами, в том числе по парламентской линии. "Уважаемый Бадра Зурабович! Примите мои искренние поздравления с избранием вас на пост президента Республики Абхазия. Победа на выборах свидетельствует о доверии к вам соотечественников, признании ваших компетенций, способности взять на себя функции лидера, принимать важные политические решения и нести за них ответственность. Убеждена, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать достижению общенационального согласия, обеспечению внутриполитической стабильности и эффективному решению задач социально-экономического развития Абхазии", - написала Матвиенко в поздравительной телеграмме Гунбе, текст документа распространила пресс-служба СФ. Матвиенко напомнила, что Россию и Абхазию связывают многовековые дружба и добрососедство. По словам политика, под руководством Гунбы в Совфеде рассчитывают на активное развитие двухсторонних отношений, в том числе по парламентской линии. "Желаю вам, уважаемый Бадра Зурабович, воплощения в жизнь всех намеченных планов, активной и плодотворной деятельности на благо республики и ее жителей", - констатировала председатель Совета Федерации. Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей.

https://1prime.ru/20250302/abkhaziya-855392705.html

абхазия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, абхазия, рф, валентина матвиенко, совет федерации, цик, выборы