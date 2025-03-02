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Матвиенко поздравила Гунбу с победой на выборах Абхазии - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Матвиенко поздравила Гунбу с победой на выборах Абхазии
Матвиенко поздравила Гунбу с победой на выборах Абхазии - 02.03.2025, ПРАЙМ
Матвиенко поздравила Гунбу с победой на выборах Абхазии
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии, она выразила надежду на активное развитие... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T16:49+0300
2025-03-02T16:49+0300
политика
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии, она выразила надежду на активное развитие отношений между странами, в том числе по парламентской линии. "Уважаемый Бадра Зурабович! Примите мои искренние поздравления с избранием вас на пост президента Республики Абхазия. Победа на выборах свидетельствует о доверии к вам соотечественников, признании ваших компетенций, способности взять на себя функции лидера, принимать важные политические решения и нести за них ответственность. Убеждена, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать достижению общенационального согласия, обеспечению внутриполитической стабильности и эффективному решению задач социально-экономического развития Абхазии", - написала Матвиенко в поздравительной телеграмме Гунбе, текст документа распространила пресс-служба СФ. Матвиенко напомнила, что Россию и Абхазию связывают многовековые дружба и добрососедство. По словам политика, под руководством Гунбы в Совфеде рассчитывают на активное развитие двухсторонних отношений, в том числе по парламентской линии. "Желаю вам, уважаемый Бадра Зурабович, воплощения в жизнь всех намеченных планов, активной и плодотворной деятельности на благо республики и ее жителей", - констатировала председатель Совета Федерации. Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей.
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россия, абхазия, рф, валентина матвиенко, совет федерации, цик, выборы
Политика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, РФ, Валентина Матвиенко, Совет Федерации, ЦИК, Выборы
16:49 02.03.2025
 
Матвиенко поздравила Гунбу с победой на выборах Абхазии

Матвиенко поздравила Бадру Гунбу с победой на президентских выборах в Абхазии

© РИА Новости . Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВизит председателя Совета Федерации РФ В. Матвиенко в Индию
Визит председателя Совета Федерации РФ В. Матвиенко в Индию - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила Бадру Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии, она выразила надежду на активное развитие отношений между странами, в том числе по парламентской линии.
"Уважаемый Бадра Зурабович! Примите мои искренние поздравления с избранием вас на пост президента Республики Абхазия. Победа на выборах свидетельствует о доверии к вам соотечественников, признании ваших компетенций, способности взять на себя функции лидера, принимать важные политические решения и нести за них ответственность. Убеждена, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать достижению общенационального согласия, обеспечению внутриполитической стабильности и эффективному решению задач социально-экономического развития Абхазии", - написала Матвиенко в поздравительной телеграмме Гунбе, текст документа распространила пресс-служба СФ.
Матвиенко напомнила, что Россию и Абхазию связывают многовековые дружба и добрососедство. По словам политика, под руководством Гунбы в Совфеде рассчитывают на активное развитие двухсторонних отношений, в том числе по парламентской линии.
"Желаю вам, уважаемый Бадра Зурабович, воплощения в жизнь всех намеченных планов, активной и плодотворной деятельности на благо республики и ее жителей", - констатировала председатель Совета Федерации.
Ранее председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан заявил, что абхазский политик Бадра Гунба, по предварительным итогам голосования, избран новым президентом республики, набрав 54,73% голосов избирателей.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
Путин поздравил Гунбу по случаю избрания президентом Абхазии
15:48
 
ПолитикаРОССИЯАБХАЗИЯРФВалентина МатвиенкоСовет ФедерацииЦИКВыборы
 
 
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