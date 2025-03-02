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В Белоруссии хотят ввести ценовые ограничения для экспортеров

В Белоруссии хотят ввести ценовые ограничения для экспортеров - 02.03.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии хотят ввести ценовые ограничения для экспортеров

Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович заявил, что ведомство предлагает запретить местным производителям продавать на... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T23:56+0300

2025-03-02T23:56+0300

2025-03-02T23:56+0300

экономика

белоруссия

экспорт

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МИНСК, 2 мар – ПРАЙМ. Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артур Карпович заявил, что ведомство предлагает запретить местным производителям продавать на экспорт товары по цене ниже, чем при поставках на внутренний рынок. "Эти меры еще сыроваты (по увеличению доли белорусских товаров в торговых сетях – ред.), но выскажу основные… Производитель зачастую в погоне за выполнением показателя по экспорту забывает про внутренний рынок. Есть у нас факты, когда на внутренний рынок производители поставляют продукцию гораздо дороже, чем продают ее на экспорт. Поэтому мы вносим предложение установить нормативно, что наши производители потребительских товаров не имеют права поставлять свою продукцию на экспорт дешевле, чем продают ее на внутреннем рынке", - сказал Карпович в интервью, показанном телеканалом "Беларусь 1". По его словам, предлагается в исключительных случаях предоставить областным исполкомам и Минскому горисполкому право разрешать предприятиям экспортировать продукцию по цене ниже, чем при поставке на внутренний рынок. Карпович также рассказал, что обеспеченность внутреннего рынка плодоовощной продукции находится на особом контроле правительства. "До межсезонного периода в государстве формируется определенный запас, чтобы не было перебоев с этой продукцией с октября по май, до нового урожая", - сказал министр. По его словам, проверка показала, что в настоящее время каких-либо опасений по обеспечению внутреннего рынка не имеется. При этом Карпович напомнил, что есть возможность вводить запрет на вывоз продукции. Он пояснил, что белорусскую плодоовощную продукцию с радостью купят в России, где большой рынок и высокий спрос, так что запрет на вывоз определенной плодоовощной продукции позволяет обеспечить ею внутренний рынок по приемлемым ценам. Глава министерства заметил, что в случае избытка продукции на внутреннем рынке вносятся предложения по снятию запрета на экспорт в РФ. Так, по его словам, сейчас рассматривается вопрос о снятии ограничения на вывоз моркови из страны. Он также заявил, что пока нет причин пересматривать прогноз по инфляции на этот год не более 5%. "Все идет в рамках установленных заданий, никаких всплесков или предпосылок, чтобы корректировать уровень ИПЦ (индекс потребительских цен – ред.) на сегодняшний день не имеется", - заявил Карпович.

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белоруссия, экспорт