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Биткоин взлетел после объявления Трампа о создании резерва криптовалют - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Биткоин взлетел после объявления Трампа о создании резерва криптовалют
Биткоин взлетел после объявления Трампа о создании резерва криптовалют - 02.03.2025, ПРАЙМ
Биткоин взлетел после объявления Трампа о создании резерва криптовалют
Цена на биткоин взлетела после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны, следует из... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T20:47+0300
2025-03-02T20:47+0300
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биткоин
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Цена на биткоин взлетела после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.23 мск рос на 7,62% за сутки - до 91 530 долларов. До появления новостей биткоин торговался в районе 85 тысяч долларов, а в пятницу в моменте он даже опускался ниже 80 тысяч, впервые с ноября 2024 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина повышалась на 7,93% - до 91 724 доллара. Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США.
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биткоин, дональд трамп, сша
Криптовалюта, Биткоин, Дональд Трамп, США
20:47 02.03.2025
 
Биткоин взлетел после объявления Трампа о создании резерва криптовалют

Биткоин взлетел после объявления Трампа о создании стратегического резерва криптовалют

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Цена на биткоин взлетела после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.23 мск рос на 7,62% за сутки - до 91 530 долларов. До появления новостей биткоин торговался в районе 85 тысяч долларов, а в пятницу в моменте он даже опускался ниже 80 тысяч, впервые с ноября 2024 года.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина повышалась на 7,93% - до 91 724 доллара.
Криптовалюта, сток
Трамп: биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США
20:16
Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США.
 
КриптовалютаБиткоинДональд ТрампСША
 
 
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