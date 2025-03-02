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Биткоин взлетел после объявления Трампа о создании резерва криптовалют

Биткоин взлетел после объявления Трампа о создании резерва криптовалют - 02.03.2025, ПРАЙМ

Биткоин взлетел после объявления Трампа о создании резерва криптовалют

Цена на биткоин взлетела после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны, следует из... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T20:47+0300

2025-03-02T20:47+0300

2025-03-02T20:47+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Цена на биткоин взлетела после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.23 мск рос на 7,62% за сутки - до 91 530 долларов. До появления новостей биткоин торговался в районе 85 тысяч долларов, а в пятницу в моменте он даже опускался ниже 80 тысяч, впервые с ноября 2024 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина повышалась на 7,93% - до 91 724 доллара. Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США.

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биткоин, дональд трамп, сша