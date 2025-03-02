https://1prime.ru/20250302/chekhiya-855393957.html

Чехия призвала Европу продолжить оказывать поддержку Украине

Чехия призвала Европу продолжить оказывать поддержку Украине - 02.03.2025, ПРАЙМ

Чехия призвала Европу продолжить оказывать поддержку Украине

Недавние события подтверждают усложнение международной обстановки, однако Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине и самостоятельно заботиться о... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T17:59+0300

2025-03-02T17:59+0300

2025-03-02T17:59+0300

политика

чехия

украина

владимир зеленский

европа

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg

МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Недавние события подтверждают усложнение международной обстановки, однако Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине и самостоятельно заботиться о своей обороне и безопасности, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала перед вылетом в Лондон на встречу с лидерами ряда европейских стран.Фиала отметил, что видеокадры со встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского не оставили никого равнодушными, поскольку развитие событий на этих переговорах вызвало серьезные опасения. Тем не менее, по его словам, Украина и Зеленский по-прежнему пользуются поддержкой Европы. Глава чешского правительства подчеркнул, что европейским странам необходимо взять на себя ответственность за собственную оборону и безопасность, а главное — предпринимать конкретные шаги в этом направлении.Он также заявил, что конечной целью в отношении Украины является установление справедливого мира, который не подлежал бы пересмотру или обходу. Для этого, по его мнению, необходимо усилить военную поддержку Киева и укрепить его безопасность в долгосрочной перспективе."Странам Европы необходимо больше сосредоточиться на укреплении собственной безопасности, на усилении экономики и конкурентоспособности, но прежде всего – на усилении обороны и безопасности. Нам также необходимо повысить наши расходы на оборону хотя бы до 3% ВВП. К этой цели стремится Чехия, намереваясь достигнуть ее в течение нескольких ближайших лет. И в этом стремлении мы в Европе не одни" - подчеркнул Фиала. В пятницу во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп резко раскритиковал того в Белом доме. В ходе встречи, на которой планировалось подписать соглашение о совместной разработке украинских недр, Трамп настаивал на необходимости прекращения огня и требовал от Зеленского воздержаться от критики в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов после того, как тот попытался оправдать свои действия, обвинил Россию и даже пригрозил США последствиями конфликта, несмотря на их удаленность от него. В итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а подписание соглашения не состоялось.Ранее, в январе, на совещании с постоянными членами Совета безопасности России президент России Владимир Путин заявлял, что урегулирование конфликта на Украине не должно сводиться к временному перемирию, которое дало бы возможность для перегруппировки сил и перевооружения с последующим продолжением боевых действий. По его словам, Россия продолжит защищать интересы своего народа, что и является сутью проводимой спецоперации. Путин также подчеркнул, что мирное урегулирование должно основываться на уважении законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе.

https://1prime.ru/20250301/chekhiya-855379744.html

чехия

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

чехия, украина, владимир зеленский, европа, россия, владимир путин