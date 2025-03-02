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Чехия призвала Европу продолжить оказывать поддержку Украине
Чехия призвала Европу продолжить оказывать поддержку Украине - 02.03.2025, ПРАЙМ
Чехия призвала Европу продолжить оказывать поддержку Украине
Недавние события подтверждают усложнение международной обстановки, однако Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине и самостоятельно заботиться о... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T17:59+0300
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МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Недавние события подтверждают усложнение международной обстановки, однако Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине и самостоятельно заботиться о своей обороне и безопасности, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала перед вылетом в Лондон на встречу с лидерами ряда европейских стран.Фиала отметил, что видеокадры со встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского не оставили никого равнодушными, поскольку развитие событий на этих переговорах вызвало серьезные опасения. Тем не менее, по его словам, Украина и Зеленский по-прежнему пользуются поддержкой Европы. Глава чешского правительства подчеркнул, что европейским странам необходимо взять на себя ответственность за собственную оборону и безопасность, а главное — предпринимать конкретные шаги в этом направлении.Он также заявил, что конечной целью в отношении Украины является установление справедливого мира, который не подлежал бы пересмотру или обходу. Для этого, по его мнению, необходимо усилить военную поддержку Киева и укрепить его безопасность в долгосрочной перспективе."Странам Европы необходимо больше сосредоточиться на укреплении собственной безопасности, на усилении экономики и конкурентоспособности, но прежде всего – на усилении обороны и безопасности. Нам также необходимо повысить наши расходы на оборону хотя бы до 3% ВВП. К этой цели стремится Чехия, намереваясь достигнуть ее в течение нескольких ближайших лет. И в этом стремлении мы в Европе не одни" - подчеркнул Фиала. В пятницу во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп резко раскритиковал того в Белом доме. В ходе встречи, на которой планировалось подписать соглашение о совместной разработке украинских недр, Трамп настаивал на необходимости прекращения огня и требовал от Зеленского воздержаться от критики в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов после того, как тот попытался оправдать свои действия, обвинил Россию и даже пригрозил США последствиями конфликта, несмотря на их удаленность от него. В итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а подписание соглашения не состоялось.Ранее, в январе, на совещании с постоянными членами Совета безопасности России президент России Владимир Путин заявлял, что урегулирование конфликта на Украине не должно сводиться к временному перемирию, которое дало бы возможность для перегруппировки сил и перевооружения с последующим продолжением боевых действий. По его словам, Россия продолжит защищать интересы своего народа, что и является сутью проводимой спецоперации. Путин также подчеркнул, что мирное урегулирование должно основываться на уважении законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе.
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чехия, украина, владимир зеленский, европа, россия, владимир путин
Политика, ЧЕХИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, РОССИЯ, Владимир Путин
Чехия призвала Европу продолжить оказывать поддержку Украине
Премьер Фиала: Европа должна помогать Украине и заботиться о своей безопасности
МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Недавние события подтверждают усложнение международной обстановки, однако Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине и самостоятельно заботиться о своей обороне и безопасности, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала перед вылетом в Лондон на встречу с лидерами ряда европейских стран.
Фиала отметил, что видеокадры со встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского не оставили никого равнодушными, поскольку развитие событий на этих переговорах вызвало серьезные опасения. Тем не менее, по его словам, Украина и Зеленский по-прежнему пользуются поддержкой Европы. Глава чешского правительства подчеркнул, что европейским странам необходимо взять на себя ответственность за собственную оборону и безопасность, а главное — предпринимать конкретные шаги в этом направлении.
Он также заявил, что конечной целью в отношении Украины является установление справедливого мира, который не подлежал бы пересмотру или обходу. Для этого, по его мнению, необходимо усилить военную поддержку Киева и укрепить его безопасность в долгосрочной перспективе.
"Странам Европы необходимо больше сосредоточиться на укреплении собственной безопасности, на усилении экономики и конкурентоспособности, но прежде всего – на усилении обороны и безопасности. Нам также необходимо повысить наши расходы на оборону хотя бы до 3% ВВП. К этой цели стремится Чехия, намереваясь достигнуть ее в течение нескольких ближайших лет. И в этом стремлении мы в Европе не одни" - подчеркнул Фиала.
В пятницу во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп резко раскритиковал того в Белом доме. В ходе встречи, на которой планировалось подписать соглашение о совместной разработке украинских недр, Трамп настаивал на необходимости прекращения огня и требовал от Зеленского воздержаться от критики в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов после того, как тот попытался оправдать свои действия, обвинил Россию и даже пригрозил США последствиями конфликта, несмотря на их удаленность от него. В итоге украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а подписание соглашения не состоялось.
Ранее, в январе, на совещании с постоянными членами Совета безопасности России президент России Владимир Путин заявлял, что урегулирование конфликта на Украине не должно сводиться к временному перемирию, которое дало бы возможность для перегруппировки сил и перевооружения с последующим продолжением боевых действий. По его словам, Россия продолжит защищать интересы своего народа, что и является сутью проводимой спецоперации. Путин также подчеркнул, что мирное урегулирование должно основываться на уважении законных интересов всех народов, проживающих в этом регионе.
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