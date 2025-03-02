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Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра

Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра - 02.03.2025, ПРАЙМ

Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА российских десантников группировки войск "Днепр" выявил и нанес огневое поражение украинскому командно-наблюдательному пункту (КНП) на правом берегу | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T05:22+0300

2025-03-02T05:22+0300

2025-03-02T05:22+0300

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ГЕНИЧЕСК, 2 мар - ПРАЙМ. Расчет БПЛА российских десантников группировки войск "Днепр" выявил и нанес огневое поражение украинскому командно-наблюдательному пункту (КНП) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета БПЛА десантников группировки "Днепр" скорректировал его полет для точного наведения на цель. Помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по командно-наблюдательному пункту противника, расположенному в полуразрушенном здании на правобережье Днепра. Вместе с КНП врага был уничтожен и весь находившийся в нем личный состав противника", - сообщили в военном ведомстве. С помощью беспилотников в режиме реального времени подразделения БПЛА российских ВДВ наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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общество , херсонская область, черное море, рф, минобороны рф