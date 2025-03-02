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МИД Египта сообщил о завершении плана реконструкции сектора Газа - 02.03.2025, ПРАЙМ
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МИД Египта сообщил о завершении плана реконструкции сектора Газа
МИД Египта сообщил о завершении плана реконструкции сектора Газа - 02.03.2025, ПРАЙМ
МИД Египта сообщил о завершении плана реконструкции сектора Газа
Египет представит план реконструкции сектора Газа в ходе саммита Лиги арабских государства (ЛАГ), который состоится в Каире на следующей неделе, заявил... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T16:05+0300
2025-03-02T16:05+0300
политика
египет
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мид
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КАИР, 2 мар - ПРАЙМ. Египет представит план реконструкции сектора Газа в ходе саммита Лиги арабских государства (ЛАГ), который состоится в Каире на следующей неделе, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты. Экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме пройдет в египетской столице 4 марта. "Подготовка (плана - ред.) завершена. Он будет представлен для утверждения нашим арабским братьям на министерском заседании и саммите ЛАГ", - сказал Абдель Аты в ходе пресс-конференции в Каире. Глава МИД Египта добавил, что план может быть представлен какому-либо иностранному актору только после утверждения. Ранее Египет сообщал о намерении представить в скором времени видение реконструкции сектора Газа, которое бы гарантировало сохранение пребывания палестинского народа на своей земле. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявлял, что страна разрабатывает всеобъемлющую и многоэтапную концепцию восстановления Газы.
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египет, газа, каир, мид, лаг, план
Политика, ЕГИПЕТ, Газа, Каир, МИД, ЛАГ, план
16:05 02.03.2025
 
МИД Египта сообщил о завершении плана реконструкции сектора Газа

МИД Египта: план реконструкции сектора Газа будет представлен на саммите ЛАГ

© Фото : Unsplash/Tienko DimaКаир, Египет
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© Фото : Unsplash/Tienko Dima
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КАИР, 2 мар - ПРАЙМ. Египет представит план реконструкции сектора Газа в ходе саммита Лиги арабских государства (ЛАГ), который состоится в Каире на следующей неделе, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты.
Экстренный саммит ЛАГ по палестинской проблеме пройдет в египетской столице 4 марта.
"Подготовка (плана - ред.) завершена. Он будет представлен для утверждения нашим арабским братьям на министерском заседании и саммите ЛАГ", - сказал Абдель Аты в ходе пресс-конференции в Каире.
Глава МИД Египта добавил, что план может быть представлен какому-либо иностранному актору только после утверждения.
Ранее Египет сообщал о намерении представить в скором времени видение реконструкции сектора Газа, которое бы гарантировало сохранение пребывания палестинского народа на своей земле. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявлял, что страна разрабатывает всеобъемлющую и многоэтапную концепцию восстановления Газы.
Вывеска Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Египет предоставит "Лукойлу" права на разработку концессии в Суэцком заливе
10 февраля, 13:58
 
ПолитикаЕГИПЕТГазаКаирМИДЛАГплан
 
 
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