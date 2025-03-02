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Финляндия сняла арест с танкера Eagle S и разрешила судну покинуть флот

Финляндия сняла арест с танкера Eagle S и разрешила судну покинуть флот - 02.03.2025, ПРАЙМ

Финляндия сняла арест с танкера Eagle S и разрешила судну покинуть флот

Полиция Финляндии сняла арест с танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабелей в Балтийском море, судно может покинуть финский порт, сообщили в... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T12:04+0300

2025-03-02T12:04+0300

2025-03-02T12:04+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Полиция Финляндии сняла арест с танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабелей в Балтийском море, судно может покинуть финский порт, сообщили в воскресенье правоохранители. Финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и еще четырех кабелей связи в Балтийском море. Полиция запретила восьми членам экипажа судна выезжать из страны. "Предварительное расследование, проведенное Центральной криминальной полицией Финляндии, и технические следственные мероприятия, проведенные на танкере Eagle S, достигли той стадии, когда нет никаких оснований для дальнейшего ареста судна. Таким образом, арест был снят в пятницу, 28 февраля 2025 года. С точки зрения следствия, никаких препятствий для продолжения движения судна из территориальных вод Финляндии нет", - говорится в сообщении. Полиция сняла запрет на выезд из страны для пяти членов экипажа. Таким образом, ограничительные меры действуют в отношении трех членов экипажа, они не смогут покинуть страну. Электросетевые компании, обслуживающие поврежденный кабель EstLink 2, - финская Fingrid и эстонская Elering - решили отказаться от своих требований о наложении ареста на танкер для возмещения полученного ущерба, сообщила в воскресенье Fingrid. "Мы не считаем принудительное наложение ареста экономически целесообразным, но и отказываться от своих требований о компенсации мы, безусловно, не хотим. Мы будем добиваться законной компенсации за повреждение кабеля Estlink 2 от лица, причинившего ущерб", - заявил генеральный директор компании Fingrid Аста Сихвонен-Пункка. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря 2024 года. Полиция Финляндии задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и четырех подводных кабелей связи. Тогда же финская таможня бездоказательно стала утверждать, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, а версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

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финляндия, нато, мид рф, балтийское море