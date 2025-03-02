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Глава ЕК уточнила, что должно быть включено в гарантии безопасности Украины
Глава ЕК уточнила, что должно быть включено в гарантии безопасности Украины - 02.03.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК уточнила, что должно быть включено в гарантии безопасности Украины
Гарантии безопасности для Украины должны включать не только военные поставки, на которых настаивает Киев, но быть всеобъемлющими, то есть также обеспечивать... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T21:36+0300
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БРЮССЕЛЬ, 2 мар – ПРАЙМ. Гарантии безопасности для Украины должны включать не только военные поставки, на которых настаивает Киев, но быть всеобъемлющими, то есть также обеспечивать экономическую устойчивость, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи ряда европейских лидеров с Владимиром Зеленским в Лондоне. "Мы обсудили все, что связано с миром и обеспечением сильной позиции. И, конечно, гарантии безопасности тут имеют первостепенное значение для Украины, но нам нужны всеобъемлющие гарантии безопасности. Это включает в себя то, что мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы у нее были средства защищать себя: от экономической выживаемости до военной стойкости. И, следовательно, основное внимание должно уделяться не только военным поставкам, но также, например, обеспечению безопасности их энергетической системы", - пояснила глава ЕК. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после скандала в Белом доме, где Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, заявила, что ЕС продолжит поставлять киевскому режиму оружие для продолжения боевых действий, а также выразила мнение о необходимости для "свободного мира" найти нового лидера. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Глава ЕК уточнила, что должно быть включено в гарантии безопасности Украины
Глава ЕК: uарантии безопасности Украины должны включать не только военные поставки
БРЮССЕЛЬ, 2 мар – ПРАЙМ. Гарантии безопасности для Украины должны включать не только военные поставки, на которых настаивает Киев, но быть всеобъемлющими, то есть также обеспечивать экономическую устойчивость, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи ряда европейских лидеров с Владимиром Зеленским в Лондоне.
"Мы обсудили все, что связано с миром и обеспечением сильной позиции. И, конечно, гарантии безопасности тут имеют первостепенное значение для Украины, но нам нужны всеобъемлющие гарантии безопасности. Это включает в себя то, что мы должны поставить Украину в позицию силы, чтобы у нее были средства защищать себя: от экономической выживаемости до военной стойкости. И, следовательно, основное внимание должно уделяться не только военным поставкам, но также, например, обеспечению безопасности их энергетической системы", - пояснила глава ЕК.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после скандала в Белом доме, где Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, заявила, что ЕС продолжит поставлять киевскому режиму оружие для продолжения боевых действий, а также выразила мнение о необходимости для "свободного мира" найти нового лидера.
Бессент уточнил, кто по плану США должен отвечать за безопасность Украины
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.