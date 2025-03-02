https://1prime.ru/20250302/grenell-855397053.html

СМИ: Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку"

СМИ: Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку" - 02.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Гренелл ездил в Швейцарию для переговоров по "Северному потоку"

Спецпосланник президента Соединенных Штатов по особым поручениям Ричард Гренелл совершал неоднократно неофициальные поездки в Швейцарию договориться о... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T22:57+0300

2025-03-02T22:57+0300

2025-03-02T22:57+0300

энергетика

швейцария

газ

северный поток-2

сша

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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Спецпосланник президента Соединенных Штатов по особым поручениям Ричард Гренелл совершал неоднократно неофициальные поездки в Швейцарию договориться о возобновлении работы газопровода "Северный поток", пишет Bild со ссылкой на собственные источники."По имеющейся у Bild информации, посланник по особым поручениям несколько раз неофициально ездил в Швейцарию, чтобы обсудить сделку", - говорится в статье.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОператор трубопровода компания Nord Stream AG зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг.По данным газеты, в рамках сделки предполагается, что США будут выступать посредниками при поставках российского газа по "Северному потоку -2". Кроме того, планируется восстановить и перестроить "Северный поток - 1", чтобы направлять по нему "зелёный" водород из Финляндии в ФРГ.При этом уточнятся, что американское правительство непосредственно не будет иметь отношения к сделке, участвовать в ней планируют инвесторы из США.В правительственных кругах ФРГизданию уточнили, что им ничего не известно о встречах Гренелла в Швейцарии. При этом сам спецпосланник свое участие в переговорах не подтверждает.

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швейцария, газ, северный поток-2, сша