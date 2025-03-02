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В подмосковном ТЦ при инциденте со стрельбой пострадали три человека - 02.03.2025, ПРАЙМ
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В подмосковном ТЦ при инциденте со стрельбой пострадали три человека
В подмосковном ТЦ при инциденте со стрельбой пострадали три человека - 02.03.2025, ПРАЙМ
В подмосковном ТЦ при инциденте со стрельбой пострадали три человека
После сообщений о стрельбе в одном из торговых центров в подмосковных Мытищах задержан нарушитель общественного порядка, при инциденте пострадали трое граждан,... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T18:35+0300
2025-03-02T19:34+0300
происшествия
московская область
тц
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. После сообщений о стрельбе в одном из торговых центров в подмосковных Мытищах задержан нарушитель общественного порядка, при инциденте пострадали трое граждан, сообщили в ГУ МВД по Московской области. "В Дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения", - сообщает ведомство. Полицейские проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что конфликт произошел между посетителем и охранником. Как уточнили там, посетитель, выхватив пистолет, ранил охранника и еще двух человек. После этого стрелявшего оперативно задержали. Известно, что что у посетителя до этого произошел конфликт с охранником, после чего он удалился, а затем вернулся, чтобы отомстить.В подмосковной прокуратуре сообщили, что конфликт начался из-за того, что охранники не пропустили мужчину в здание, после чего тот распылил в их сторону газовый баллон. После этого злоумышленник покинул ТЦ, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.Позже в ТРК "Красный кит" сообщили, что торговый центр работает в штатном режиме."Друзья, знаем, что многие переживают из-за новостей. Спешим вас успокоить — ситуация под контролем, стрелявший задержан, угроз больше нет. В ТРК безопасно, мы работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТРК "Красный Кит".Главное следственное управление (ГСУ) СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье часть 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство" в связи с инцидентом со стрельбой, сообщили РИА Новости в СК РФ.На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего
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московская область, тц
Происшествия, Московская область, ТЦ
18:35 02.03.2025 (обновлено: 19:34 02.03.2025)
 
В подмосковном ТЦ при инциденте со стрельбой пострадали три человека

Из-за инцидента со стрельбой в ТЦ в подмосковных Мытищах пострадали три человека

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. После сообщений о стрельбе в одном из торговых центров в подмосковных Мытищах задержан нарушитель общественного порядка, при инциденте пострадали трое граждан, сообщили в ГУ МВД по Московской области.
"В Дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Правонарушитель задержан. В результате инцидента трое граждан получили телесные повреждения", - сообщает ведомство.
Полицейские проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
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При стрельбе у офиса Wildberries погиб один человек
18 сентября 2024, 15:57
В экстренных службах сообщили РИА Новости, что конфликт произошел между посетителем и охранником. Как уточнили там, посетитель, выхватив пистолет, ранил охранника и еще двух человек. После этого стрелявшего оперативно задержали. Известно, что что у посетителя до этого произошел конфликт с охранником, после чего он удалился, а затем вернулся, чтобы отомстить.
В подмосковной прокуратуре сообщили, что конфликт начался из-за того, что охранники не пропустили мужчину в здание, после чего тот распылил в их сторону газовый баллон. После этого злоумышленник покинул ТЦ, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов.
Позже в ТРК "Красный кит" сообщили, что торговый центр работает в штатном режиме.
"Друзья, знаем, что многие переживают из-за новостей. Спешим вас успокоить — ситуация под контролем, стрелявший задержан, угроз больше нет. В ТРК безопасно, мы работаем в обычном режиме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТРК "Красный Кит".
Главное следственное управление (ГСУ) СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье часть 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство" в связи с инцидентом со стрельбой, сообщили РИА Новости в СК РФ.
На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего
 
ПроисшествияМосковская областьТЦ
 
 
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