Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Такер Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского - 02.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250302/karlson-855386566.html
Такер Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского
Такер Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского - 02.03.2025, ПРАЙМ
Такер Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского
Американский журналист Такер Карлсон призвал расследовать преступления Владимира Зеленского, которого накануне в Белом доме отчитал президент США Дональд Трамп. | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T01:10+0300
2025-03-02T01:10+0300
общество
экономика
мировая экономика
сша
украина
лондон
владимир зеленский
такер карлсон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855386566.jpg?1740867006
ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон призвал расследовать преступления Владимира Зеленского, которого накануне в Белом доме отчитал президент США Дональд Трамп. "За последние три года при молчаливой поддержке западных покровителей украинское правительство совершило примечательное количество серьезных преступлений. Украинцы продали большое количество американского оружия на международном черном рынке по 20 центов за доллар. Это оружие сейчас в руках вооруженных группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию", - написал Карлсон в соцсети Х. Он подчеркнул, что "одному Богу известно, что украинцы сделали с патогенами из американских биолабораторий в своей стране". Такер обвинил Украину в политических убийствах, "включая попытки убийств американских журналистов и главы европейского государства". "Все это правда и когда-нибудь всплывет наружу. Лучше начать обвинять Зеленского прямо сейчас", - добавил Карлсон. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Зеленский, по данным СМИ, отправился в Лондон на встречу с руководством Великобритании. Вашингтон же ждет от Киева извинений за поведение Зеленского в Белом доме.
сша
украина
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, украина, лондон, владимир зеленский, такер карлсон, дональд трамп
Общество , Экономика, Мировая экономика, США, УКРАИНА, ЛОНДОН, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Дональд Трамп
01:10 02.03.2025
 
Такер Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского

Журналист Карлсон призвал расследовать преступления Зеленского

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон призвал расследовать преступления Владимира Зеленского, которого накануне в Белом доме отчитал президент США Дональд Трамп.
"За последние три года при молчаливой поддержке западных покровителей украинское правительство совершило примечательное количество серьезных преступлений. Украинцы продали большое количество американского оружия на международном черном рынке по 20 центов за доллар. Это оружие сейчас в руках вооруженных группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие Сирию", - написал Карлсон в соцсети Х.
Он подчеркнул, что "одному Богу известно, что украинцы сделали с патогенами из американских биолабораторий в своей стране". Такер обвинил Украину в политических убийствах, "включая попытки убийств американских журналистов и главы европейского государства".
"Все это правда и когда-нибудь всплывет наружу. Лучше начать обвинять Зеленского прямо сейчас", - добавил Карлсон.
Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Зеленский, по данным СМИ, отправился в Лондон на встречу с руководством Великобритании. Вашингтон же ждет от Киева извинений за поведение Зеленского в Белом доме.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАЛОНДОНВладимир ЗеленскийТакер КарлсонДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала