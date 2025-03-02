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В АКРА объяснили, почему укрепление рубля не снизит цены на кофе

В АКРА объяснили, почему укрепление рубля не снизит цены на кофе - 02.03.2025, ПРАЙМ

В АКРА объяснили, почему укрепление рубля не снизит цены на кофе

Рекордный уровень биржевых цен на кофе гораздо сильнее влияет на стоимость напитка, чем колебания курса рубля; сейчас рынок переживает значительный рост цен на... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T09:42+0300

2025-03-02T09:42+0300

2025-03-02T09:42+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Рекордный уровень биржевых цен на кофе гораздо сильнее влияет на стоимость напитка, чем колебания курса рубля; сейчас рынок переживает значительный рост цен на оба основных сорта кофе, объяснил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "В части биржевых цен ситуация сохраняется: рынок кофе переживает значительный рост цен на оба основных сорта кофе. Цены на кофе находятся на рекордных уровнях, что оказывает более выраженное влияние на его стоимость для потребителей, чем колебания валютного курса", - сказал Тренин. Эксперт объяснил, что для импортеров важен не текущий курс рубля, а его предсказуемость и стабильность на среднесрочном горизонте - сейчас же валюта показывает повышенную волатильность. Из-за этого рублевые расходы на оплату партий зерна схожих характеристик могут довольно значительно различаться в разное время. Если рубль укрепился сейчас, но уверенности в устойчивой тенденции к снижению нет, то импортеры не будут существенно снижать цены на свою продукцию на внутреннем рынке, отметил Тренин. "При этом влияние канала продаж на себестоимость кофе также различается. Например, при реализации кофе через магазины затраты на зерно занимают значительную долю в общей себестоимости, тогда как при продажах в кофейнях структура затрат более сложна и расходы на зерна кофе занимают меньший удельный вес в себестоимости. Цена на напиток в кафе включает не только стоимость зерен, но и расходы на аренду помещения, зарплату бариста, молоко, воду, сахар, а также расходные материалы, такие как стаканчики и крышки", - добавил эксперт. Нацвалюта в последнее время значительно укреплялась. Так, официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ в минувшую среду, упал на 26 копеек по отношению к значению вторника, до 11,80 рубля, а доллара - на 1,57 рубля, до 86,63 рубля. При этом в тот же день расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, падал ниже 85 рублей, впервые с прошлого лета. А курс юаня на Московской бирже опускался до минимумов с сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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