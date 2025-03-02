https://1prime.ru/20250302/kriptovalyuty-855395287.html

Трамп: биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США

Трамп: биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США - 02.03.2025, ПРАЙМ

Трамп: биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США

Президент США Дональд Трамп заявил, что биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе стратегического резерва криптовалют США. | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T20:16+0300

2025-03-02T20:16+0300

2025-03-02T20:16+0300

криптовалюта

дональд трамп

сша

биткоин

ethereum

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/82/841358223_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_539fa5b7f3dc5ba9b1589427867e1254.jpg

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе стратегического резерва криптовалют США. Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). "Естественно, биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут лежать в основе резерва. Я также люблю биткоин и Ethereum", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.

https://1prime.ru/20250302/tramp-855394843.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, сша, биткоин, ethereum