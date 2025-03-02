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Трамп: биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США - 02.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250302/kriptovalyuty-855395287.html
Трамп: биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США
Трамп: биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США - 02.03.2025, ПРАЙМ
Трамп: биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США
Президент США Дональд Трамп заявил, что биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе стратегического резерва криптовалют США. | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T20:16+0300
2025-03-02T20:16+0300
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе стратегического резерва криптовалют США. Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). "Естественно, биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут лежать в основе резерва. Я также люблю биткоин и Ethereum", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
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дональд трамп, сша, биткоин, ethereum
Криптовалюта, Дональд Трамп, США, Биткоин, Ethereum
20:16 02.03.2025
 
Трамп: биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США

Трамп заявил, что криптовалюты биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США

© Unsplash/KanchanaraКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе стратегического резерва криптовалют США.
Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
"Естественно, биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут лежать в основе резерва. Я также люблю биткоин и Ethereum", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Сувенирные монеты - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют США
19:33
Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
 
КриптовалютаДональд ТрампСШАБиткоинEthereum
 
 
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