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Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров
Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров - 02.03.2025, ПРАЙМ
Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Европа, строя планы о миротворческой армии на территории Украины только препятствует завершению конфликта в стране, заявил глава МИД... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T15:22+0300
2025-03-02T15:22+0300
политика
европа
россия
сергей лавров
ес
кир стармер
мид рф
дмитрий песков
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миротворцы
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Европа, строя планы о миротворческой армии на территории Украины только препятствует завершению конфликта в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Красная звезда", обвинив ЕС в наглом отношении к ситуации."Президент Э.Макрон носится с какими-то идеями, как и К.Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость", — сказал он.По мнению Лаврова, подобными разговорами Европа "науськивает" Украину на продолжение конфликта с Россией.Как заявил ранее премьер Великобритании Кир Стармер, Британия готова при необходимости обеспечить ввод своих войск на территорию Украины для обеспечения безопасности страны. В свою очередь, Польша неоднократно заявляла, что не ставит приоритетной задачей отправлять своих военнослужащих на Украину.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о планах Запада развернуть на украинских территориях так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек с целью восстановления боеспособности Украины. В СВР назвали такой ход фактической оккупацией Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, размещение миротворческой армии возможно только при согласии сторон конфликта.
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европа, россия, сергей лавров, ес, кир стармер, мид рф, дмитрий песков, украина, миротворцы
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, Сергей Лавров, ЕС, Кир Стармер, МИД РФ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, миротворцы
15:22 02.03.2025
 
Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров

Лавров: Европа планами о миротворцах поддерживает затяжной конфликт на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна
Встреча глав МИД РФ и Армении С. Лаврова и А. Мирзояна - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Европа, строя планы о миротворческой армии на территории Украины только препятствует завершению конфликта в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Красная звезда", обвинив ЕС в наглом отношении к ситуации.
"Президент Э.Макрон носится с какими-то идеями, как и К.Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость", — сказал он.
По мнению Лаврова, подобными разговорами Европа "науськивает" Украину на продолжение конфликта с Россией.
Как заявил ранее премьер Великобритании Кир Стармер, Британия готова при необходимости обеспечить ввод своих войск на территорию Украины для обеспечения безопасности страны. В свою очередь, Польша неоднократно заявляла, что не ставит приоритетной задачей отправлять своих военнослужащих на Украину.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о планах Запада развернуть на украинских территориях так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек с целью восстановления боеспособности Украины. В СВР назвали такой ход фактической оккупацией Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, размещение миротворческой армии возможно только при согласии сторон конфликта.
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ПолитикаЕВРОПАРОССИЯСергей ЛавровЕСКир СтармерМИД РФДмитрий ПесковУКРАИНАмиротворцы
 
 
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