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Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров
Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров - 02.03.2025, ПРАЙМ
Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Европа, строя планы о миротворческой армии на территории Украины только препятствует завершению конфликта в стране, заявил глава МИД... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T15:22+0300
2025-03-02T15:22+0300
2025-03-02T15:22+0300
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Европа, строя планы о миротворческой армии на территории Украины только препятствует завершению конфликта в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Красная звезда", обвинив ЕС в наглом отношении к ситуации."Президент Э.Макрон носится с какими-то идеями, как и К.Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость", — сказал он.По мнению Лаврова, подобными разговорами Европа "науськивает" Украину на продолжение конфликта с Россией.Как заявил ранее премьер Великобритании Кир Стармер, Британия готова при необходимости обеспечить ввод своих войск на территорию Украины для обеспечения безопасности страны. В свою очередь, Польша неоднократно заявляла, что не ставит приоритетной задачей отправлять своих военнослужащих на Украину.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о планах Запада развернуть на украинских территориях так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек с целью восстановления боеспособности Украины. В СВР назвали такой ход фактической оккупацией Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, размещение миротворческой армии возможно только при согласии сторон конфликта.
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европа, россия, сергей лавров, ес, кир стармер, мид рф, дмитрий песков, украина, миротворцы
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, Сергей Лавров, ЕС, Кир Стармер, МИД РФ, Дмитрий Песков, УКРАИНА, миротворцы
Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров
Лавров: Европа планами о миротворцах поддерживает затяжной конфликт на Украине
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Европа, строя планы о миротворческой армии на территории Украины только препятствует завершению конфликта в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Красная звезда
", обвинив ЕС в наглом отношении к ситуации.
"Президент Э.Макрон носится с какими-то идеями, как и К.Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость", — сказал он.
По мнению Лаврова, подобными разговорами Европа "науськивает" Украину на продолжение конфликта с Россией.
Как заявил ранее премьер Великобритании Кир Стармер, Британия готова при необходимости обеспечить ввод своих войск на территорию Украины для обеспечения безопасности страны. В свою очередь, Польша неоднократно заявляла, что не ставит приоритетной задачей отправлять своих военнослужащих на Украину.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о планах Запада развернуть на украинских территориях так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек с целью восстановления боеспособности Украины. В СВР назвали такой ход фактической оккупацией Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, размещение миротворческой армии возможно только при согласии сторон конфликта.
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