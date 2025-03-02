https://1prime.ru/20250302/lavrov-855392410.html

Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров

Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров - 02.03.2025, ПРАЙМ

Европа "науськивает" Украину на продолжение войны, считает Лавров

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Европа, строя планы о миротворческой армии на территории Украины только препятствует завершению конфликта в стране, заявил глава МИД... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T15:22+0300

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2025-03-02T15:22+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Европа, строя планы о миротворческой армии на территории Украины только препятствует завершению конфликта в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Красная звезда", обвинив ЕС в наглом отношении к ситуации."Президент Э.Макрон носится с какими-то идеями, как и К.Стармер. Мол, готовят столько-то тысяч миротворцев, будут обеспечивать их прикрытие с воздуха. Это тоже наглость", — сказал он.По мнению Лаврова, подобными разговорами Европа "науськивает" Украину на продолжение конфликта с Россией.Как заявил ранее премьер Великобритании Кир Стармер, Британия готова при необходимости обеспечить ввод своих войск на территорию Украины для обеспечения безопасности страны. В свою очередь, Польша неоднократно заявляла, что не ставит приоритетной задачей отправлять своих военнослужащих на Украину.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило о планах Запада развернуть на украинских территориях так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек с целью восстановления боеспособности Украины. В СВР назвали такой ход фактической оккупацией Украины. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, размещение миротворческой армии возможно только при согласии сторон конфликта.

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европа, россия, сергей лавров, ес, кир стармер, мид рф, дмитрий песков, украина, миротворцы