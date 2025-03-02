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Лидеры ЕС обсудят в Лондоне ситуацию на Украине

Лидеры ЕС обсудят в Лондоне ситуацию на Украине - 02.03.2025, ПРАЙМ

Лидеры ЕС обсудят в Лондоне ситуацию на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T00:27+0300

2025-03-02T00:27+0300

2025-03-02T00:27+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Неформальный саммит пройдет после провальной поездки Владимира Зеленского в США. Сообщалось, что после публичной перепалки в пятницу в Белом доме была отменена совместная с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференция, стороны не подписали соглашение о разработке украинских недр, а Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позднее заявила, что администрация президента США не намерена больше просто так "выписывать чеки на войну". Кир Стармер в рамках визита в Вашингтон в четверг объявил, что на британском саммите будут представители 18 стран. Как заявил официальный представитель премьера, во встрече примут участие Франция, Германия, Дания, Италия и Турция. Ожидается также участие генерального секретаря НАТО Марка Рютте, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты. Кроме того, среди приглашенных значатся лидеры Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Телеканал CBC сообщал, что на встрече также будет присутствовать премьер Канады Джастин Трюдо, хотя участие Канады изначально не анонсировалось. Как заявили в кабинете британского премьера, саммит будет нацелен на то, чтобы обозначить "коллективную непоколебимую поддержку" для обеспечения "справедливого и прочного мира" на Украине. Политики обсудят способы "усиления положения Украины" путем оказания ей военной поддержки и усиления экономического давления на Россию. Утром перед саммитом британский премьер проведет телефонный разговор с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы, после чего запланирована встреча с Владимиром Зеленским в резиденции на Даунинг-стрит. Прибалтийские страны при этом оказались "совсем недовольны" тем, что их не пригласили в Лондон, несмотря на то что у них якобы есть "план" по Украине, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на дипломатический источник. До начала мероприятия Стармер также проведет на Даунинг-стрит отдельную встречу с премьером Италии Джорджией Мелони. Британский саммит станет продолжением прошедших ранее по инициативе французского президента Эммануэля Макрона встреч. Первая из них состоялась 17 февраля после 61-й Мюнхенской конференции для обсуждения европейской безопасности и конфликта на Украине в свете телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Неформальный саммит продлился порядка трех часов и завершился без общих решений и итоговых заявлений, его организатор Макрон не вышел к прессе. Как писала итальянская газета Corriere della Sera, в ходе неформального саммита страны разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Франция, Великобритания, страны Скандинавии и Прибалтики заявили о своей готовности принять участие в этой миссии. Идея оправки контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии и Италии. Вторая встреча прошла в видеоформате 19 февраля с участием ряда других европейских стран, а также Канады, Исландии и Норвегии. Как до этого сообщали некоторые СМИ, некоторые европейские лидеры были недовольны тем, что их не позвали на первую встречу. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

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мировая экономика, украина, сша, рф, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, нато, sky news