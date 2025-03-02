https://1prime.ru/20250302/london-855386015.html
Лидеры ЕС обсудят в Лондоне ситуацию на Украине
Лидеры ЕС обсудят в Лондоне ситуацию на Украине - 02.03.2025, ПРАЙМ
Лидеры ЕС обсудят в Лондоне ситуацию на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T00:27+0300
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Неформальный саммит пройдет после провальной поездки Владимира Зеленского в США. Сообщалось, что после публичной перепалки в пятницу в Белом доме была отменена совместная с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференция, стороны не подписали соглашение о разработке украинских недр, а Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позднее заявила, что администрация президента США не намерена больше просто так "выписывать чеки на войну".
Кир Стармер в рамках визита в Вашингтон в четверг объявил, что на британском саммите будут представители 18 стран. Как заявил официальный представитель премьера, во встрече примут участие Франция, Германия, Дания, Италия и Турция. Ожидается также участие генерального секретаря НАТО Марка Рютте, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты. Кроме того, среди приглашенных значатся лидеры Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Телеканал CBC сообщал, что на встрече также будет присутствовать премьер Канады Джастин Трюдо, хотя участие Канады изначально не анонсировалось.
Как заявили в кабинете британского премьера, саммит будет нацелен на то, чтобы обозначить "коллективную непоколебимую поддержку" для обеспечения "справедливого и прочного мира" на Украине. Политики обсудят способы "усиления положения Украины" путем оказания ей военной поддержки и усиления экономического давления на Россию.
Утром перед саммитом британский премьер проведет телефонный разговор с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы, после чего запланирована встреча с Владимиром Зеленским в резиденции на Даунинг-стрит. Прибалтийские страны при этом оказались "совсем недовольны" тем, что их не пригласили в Лондон, несмотря на то что у них якобы есть "план" по Украине, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на дипломатический источник.
До начала мероприятия Стармер также проведет на Даунинг-стрит отдельную встречу с премьером Италии Джорджией Мелони.
Британский саммит станет продолжением прошедших ранее по инициативе французского президента Эммануэля Макрона встреч. Первая из них состоялась 17 февраля после 61-й Мюнхенской конференции для обсуждения европейской безопасности и конфликта на Украине в свете телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Неформальный саммит продлился порядка трех часов и завершился без общих решений и итоговых заявлений, его организатор Макрон не вышел к прессе.
Как писала итальянская газета Corriere della Sera, в ходе неформального саммита страны разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Франция, Великобритания, страны Скандинавии и Прибалтики заявили о своей готовности принять участие в этой миссии. Идея оправки контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии и Италии.
Вторая встреча прошла в видеоформате 19 февраля с участием ряда других европейских стран, а также Канады, Исландии и Норвегии. Как до этого сообщали некоторые СМИ, некоторые европейские лидеры были недовольны тем, что их не позвали на первую встречу.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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мировая экономика, украина, сша, рф, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, нато, sky news
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, РФ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО, Sky News
Лидеры ЕС обсудят в Лондоне ситуацию на Украине
Премьер Британии Кир Стармер проведет в Лондоне встречу лидеров ряда европейских стран
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Неформальный саммит пройдет после провальной поездки Владимира Зеленского в США. Сообщалось, что после публичной перепалки в пятницу в Белом доме была отменена совместная с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференция, стороны не подписали соглашение о разработке украинских недр, а Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позднее заявила, что администрация президента США не намерена больше просто так "выписывать чеки на войну".
Кир Стармер в рамках визита в Вашингтон в четверг объявил, что на британском саммите будут представители 18 стран. Как заявил официальный представитель премьера, во встрече примут участие Франция, Германия, Дания, Италия и Турция. Ожидается также участие генерального секретаря НАТО Марка Рютте, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты. Кроме того, среди приглашенных значатся лидеры Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Телеканал CBC сообщал, что на встрече также будет присутствовать премьер Канады Джастин Трюдо, хотя участие Канады изначально не анонсировалось.
Как заявили в кабинете британского премьера, саммит будет нацелен на то, чтобы обозначить "коллективную непоколебимую поддержку" для обеспечения "справедливого и прочного мира" на Украине. Политики обсудят способы "усиления положения Украины" путем оказания ей военной поддержки и усиления экономического давления на Россию.
Утром перед саммитом британский премьер проведет телефонный разговор с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы, после чего запланирована встреча с Владимиром Зеленским в резиденции на Даунинг-стрит. Прибалтийские страны при этом оказались "совсем недовольны" тем, что их не пригласили в Лондон, несмотря на то что у них якобы есть "план" по Украине, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на дипломатический источник.
До начала мероприятия Стармер также проведет на Даунинг-стрит отдельную встречу с премьером Италии Джорджией Мелони.
Британский саммит станет продолжением прошедших ранее по инициативе французского президента Эммануэля Макрона встреч. Первая из них состоялась 17 февраля после 61-й Мюнхенской конференции для обсуждения европейской безопасности и конфликта на Украине в свете телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Неформальный саммит продлился порядка трех часов и завершился без общих решений и итоговых заявлений, его организатор Макрон не вышел к прессе.
Как писала итальянская газета Corriere della Sera, в ходе неформального саммита страны разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Франция, Великобритания, страны Скандинавии и Прибалтики заявили о своей готовности принять участие в этой миссии. Идея оправки контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и, в особенности, Германии и Италии.
Вторая встреча прошла в видеоформате 19 февраля с участием ряда других европейских стран, а также Канады, Исландии и Норвегии. Как до этого сообщали некоторые СМИ, некоторые европейские лидеры были недовольны тем, что их не позвали на первую встречу.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.