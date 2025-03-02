https://1prime.ru/20250302/makron-855386477.html

Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент"

Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент" - 02.03.2025, ПРАЙМ

Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент"

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент". | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T01:04+0300

2025-03-02T01:04+0300

2025-03-02T01:04+0300

экономика

мировая экономика

париж

франция

украина

эммануэль макрон

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855386477.jpg?1740866644

ПАРИЖ, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент". "Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент", - сказал он в интервью изданиям Tribune Dimanche, JDD, Parisien и Ouest-France. По его словам, это будет возможно, "когда ситуация стабилизируется". Макрон также напомнил, что надеется на скорое соглашение об общем финансировании европейской обороны, что будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг. "Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и дать мандат Европейской комиссии на запуск масштабного совместного финансирования обороны как можно быстрее, потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Поэтому саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, исчисляется сотням миллиардов евро", - отметил он.

париж

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, париж, франция, украина, эммануэль макрон, владимир путин, ес