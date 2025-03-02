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Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент" - 02.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент"
Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент" - 02.03.2025, ПРАЙМ
Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент"
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент". | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T01:04+0300
2025-03-02T01:04+0300
экономика
мировая экономика
париж
франция
украина
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент". "Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент", - сказал он в интервью изданиям Tribune Dimanche, JDD, Parisien и Ouest-France. По его словам, это будет возможно, "когда ситуация стабилизируется". Макрон также напомнил, что надеется на скорое соглашение об общем финансировании европейской обороны, что будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг. "Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и дать мандат Европейской комиссии на запуск масштабного совместного финансирования обороны как можно быстрее, потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Поэтому саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, исчисляется сотням миллиардов евро", - отметил он.
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мировая экономика, париж, франция, украина, эммануэль макрон, владимир путин, ес
Экономика, Мировая экономика, Париж, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЕС
01:04 02.03.2025
 
Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент"

Макрон: диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент"

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ПАРИЖ, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент".
"Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент", - сказал он в интервью изданиям Tribune Dimanche, JDD, Parisien и Ouest-France.
По его словам, это будет возможно, "когда ситуация стабилизируется".
Макрон также напомнил, что надеется на скорое соглашение об общем финансировании европейской обороны, что будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг.
"Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и дать мандат Европейской комиссии на запуск масштабного совместного финансирования обороны как можно быстрее, потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Поэтому саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, исчисляется сотням миллиардов евро", - отметил он.
 
ЭкономикаМировая экономикаПарижФРАНЦИЯУКРАИНАЭммануэль МакронВладимир ПутинЕС
 
 
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