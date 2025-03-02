https://1prime.ru/20250302/makron-855386477.html
Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент"
Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент" - 02.03.2025, ПРАЙМ
Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент"
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент". | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T01:04+0300
2025-03-02T01:04+0300
2025-03-02T01:04+0300
экономика
мировая экономика
париж
франция
украина
эммануэль макрон
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855386477.jpg?1740866644
ПАРИЖ, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент".
"Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент", - сказал он в интервью изданиям Tribune Dimanche, JDD, Parisien и Ouest-France.
По его словам, это будет возможно, "когда ситуация стабилизируется".
Макрон также напомнил, что надеется на скорое соглашение об общем финансировании европейской обороны, что будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг.
"Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и дать мандат Европейской комиссии на запуск масштабного совместного финансирования обороны как можно быстрее, потому что на карту поставлена наша безопасность. Поэтому саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, исчисляется сотням миллиардов евро", - отметил он.
париж
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, париж, франция, украина, эммануэль макрон, владимир путин, ес
Экономика, Мировая экономика, Париж, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, ЕС
Макрон заявил, что диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент"
Макрон: диалог с Путиным может состояться в "подходящий момент"
ПАРИЖ, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент".
"Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент", - сказал он в интервью изданиям Tribune Dimanche, JDD, Parisien и Ouest-France.
По его словам, это будет возможно, "когда ситуация стабилизируется".
Макрон также напомнил, что надеется на скорое соглашение об общем финансировании европейской обороны, что будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг.
"Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и дать мандат Европейской комиссии на запуск масштабного совместного финансирования обороны как можно быстрее, потому что на карту поставлена наша безопасность. Поэтому саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, исчисляется сотням миллиардов евро", - отметил он.