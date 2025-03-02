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Маск назвал нежелание Зеленского заключить мир по Украине бесчеловечным

Маск назвал нежелание Зеленского заключить мир по Украине бесчеловечным - 02.03.2025, ПРАЙМ

Маск назвал нежелание Зеленского заключить мир по Украине бесчеловечным

Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T15:10+0300

2025-03-02T15:10+0300

2025-03-02T15:10+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским заявил, что Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней, и что это бесчеловечно. Ранее Маск заявлял о том, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. "Два года назад я сказал, что Украина должна прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив. Зеленский выбрал второе. Теперь он хочет это повторить. Это жестоко и бесчеловечно", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.

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сша, дональд трамп, илон маск, украина, владимир зеленский, fox news, вашингтон