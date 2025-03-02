https://1prime.ru/20250302/mask-855392115.html
Маск назвал нежелание Зеленского заключить мир по Украине бесчеловечным
Маск назвал нежелание Зеленского заключить мир по Украине бесчеловечным - 02.03.2025, ПРАЙМ
Маск назвал нежелание Зеленского заключить мир по Украине бесчеловечным
Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T15:10+0300
2025-03-02T15:10+0300
2025-03-02T15:10+0300
политика
сша
дональд трамп
илон маск
украина
владимир зеленский
fox news
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским заявил, что Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней, и что это бесчеловечно. Ранее Маск заявлял о том, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. "Два года назад я сказал, что Украина должна прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив. Зеленский выбрал второе. Теперь он хочет это повторить. Это жестоко и бесчеловечно", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
https://1prime.ru/20250301/mask-855381661.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:0:3231:2423_1920x0_80_0_0_9ae8479e90153c2809280e18814d6323.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, илон маск, украина, владимир зеленский, fox news, вашингтон
Политика, США, Дональд Трамп, Илон Маск, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Fox News, ВАШИНГТОН
Маск назвал нежелание Зеленского заключить мир по Украине бесчеловечным
Маск: своими выходками Зеленский уничтожил себя в глазах американцев
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским заявил, что Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней, и что это бесчеловечно.
Ранее Маск заявлял о том, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа.
"Два года назад я сказал, что Украина должна прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив. Зеленский выбрал второе. Теперь он хочет это повторить. Это жестоко и бесчеловечно", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
"Мясорубка". Маск объяснил разницу в подходах Трампа и Зеленского