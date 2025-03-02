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Россия в январе нарастила импорт пластиковой мебели из Японии в 5,4 раза

Россия в январе нарастила импорт пластиковой мебели из Японии в 5,4 раза - 02.03.2025, ПРАЙМ

Россия в январе нарастила импорт пластиковой мебели из Японии в 5,4 раза

Экспорт пластиковой мебели из Японии в Россию в январе текущего года взлетел в 5,4 раза - до 9 тысяч долларов (1,4 миллиона иен), подсчитало РИА Новости по... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T12:08+0300

2025-03-02T12:08+0300

2025-03-02T12:08+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Экспорт пластиковой мебели из Японии в Россию в январе текущего года взлетел в 5,4 раза - до 9 тысяч долларов (1,4 миллиона иен), подсчитало РИА Новости по данным японской службы статистики. При этом по сравнению с декабрем японский экспорт сократился вдвое. В январе 2025 года единственным видом японской мебели, которую поставили в Россию, была мебель из пластмассы. При этом в течение предыдущего года из Страны восходящего солнца приезжали и другие предметы интерьера. Больше всего за 2024 год было куплено мебели для оборудования медицинских учреждений, стоматологий и ветеринарных клиник. Пластмассовая мебель расположилась на втором месте. Россия по итогам января смогла стать 13-й в числе главных покупателей японской мебели. В первую тройку вошли Польша - 789,1 тысячи долларов (123,3 миллиона иен), Германия - 776,5 тысячи долларов (121,3 миллиона иен) и Франция - 494,2 тысячи долларов (77,2 миллиона иен).

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япония, россия, бизнес, импорт, мебель, польша