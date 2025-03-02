Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в январе нарастила импорт пластиковой мебели из Японии в 5,4 раза - 02.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250302/mebel-855390580.html
Россия в январе нарастила импорт пластиковой мебели из Японии в 5,4 раза
Россия в январе нарастила импорт пластиковой мебели из Японии в 5,4 раза - 02.03.2025, ПРАЙМ
Россия в январе нарастила импорт пластиковой мебели из Японии в 5,4 раза
Экспорт пластиковой мебели из Японии в Россию в январе текущего года взлетел в 5,4 раза - до 9 тысяч долларов (1,4 миллиона иен), подсчитало РИА Новости по... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T12:08+0300
2025-03-02T12:08+0300
экономика
япония
россия
бизнес
импорт
мебель
польша
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Экспорт пластиковой мебели из Японии в Россию в январе текущего года взлетел в 5,4 раза - до 9 тысяч долларов (1,4 миллиона иен), подсчитало РИА Новости по данным японской службы статистики. При этом по сравнению с декабрем японский экспорт сократился вдвое. В январе 2025 года единственным видом японской мебели, которую поставили в Россию, была мебель из пластмассы. При этом в течение предыдущего года из Страны восходящего солнца приезжали и другие предметы интерьера. Больше всего за 2024 год было куплено мебели для оборудования медицинских учреждений, стоматологий и ветеринарных клиник. Пластмассовая мебель расположилась на втором месте. Россия по итогам января смогла стать 13-й в числе главных покупателей японской мебели. В первую тройку вошли Польша - 789,1 тысячи долларов (123,3 миллиона иен), Германия - 776,5 тысячи долларов (121,3 миллиона иен) и Франция - 494,2 тысячи долларов (77,2 миллиона иен).
https://1prime.ru/20250301/nozdrev-855371719.html
япония
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, россия, бизнес, импорт, мебель, польша
Экономика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, Бизнес, импорт, мебель, ПОЛЬША
12:08 02.03.2025
 
Россия в январе нарастила импорт пластиковой мебели из Японии в 5,4 раза

Экспорт пластиковой мебели из Японии в Россию в январе вырос до 9 тысяч долларов

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Экспорт пластиковой мебели из Японии в Россию в январе текущего года взлетел в 5,4 раза - до 9 тысяч долларов (1,4 миллиона иен), подсчитало РИА Новости по данным японской службы статистики.
При этом по сравнению с декабрем японский экспорт сократился вдвое.
В январе 2025 года единственным видом японской мебели, которую поставили в Россию, была мебель из пластмассы.
При этом в течение предыдущего года из Страны восходящего солнца приезжали и другие предметы интерьера. Больше всего за 2024 год было куплено мебели для оборудования медицинских учреждений, стоматологий и ветеринарных клиник. Пластмассовая мебель расположилась на втором месте.
Россия по итогам января смогла стать 13-й в числе главных покупателей японской мебели. В первую тройку вошли Польша - 789,1 тысячи долларов (123,3 миллиона иен), Германия - 776,5 тысячи долларов (121,3 миллиона иен) и Франция - 494,2 тысячи долларов (77,2 миллиона иен).
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2025
Ноздрев прокомментировал последний пакет антироссийских санкций Японии
Вчера, 05:47
 
ЭкономикаЯПОНИЯРОССИЯБизнесимпортмебельПОЛЬША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала