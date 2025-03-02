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Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ от схемы США по Газе - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ от схемы США по Газе
Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ от схемы США по Газе - 02.03.2025, ПРАЙМ
Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ от схемы США по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после запрета ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа пригрозил радикальному палестинскому движению ХАМАС дальнейшими | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T15:39+0300
2025-03-02T15:39+0300
палестино-израильский конфликт
газа
израиль
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после запрета ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа пригрозил радикальному палестинскому движению ХАМАС дальнейшими последствиями, если те не примут новую схему Соединенных Штатов по продлению перемирия и освобождению заложников. "Я хочу прояснить одну вещь - не будет никаких "бесплатных обедов". Если ХАМАС думает, что можно продолжать прекращение огня или пользоваться условиями первого этапа без освобождения наших заложников, — он глубоко ошибается", - заявил израильский премьер на заседании правительства. По словам Нетаньяху, ХАМАС захватывает все поступающие в Газу товары и не позволяет палестинцам получить их. Таким образом, как добавил премьер, гуманитарная помощь превращается в финансовый ресурс для террористической деятельности против Израиля."В связи с отказом ХАМАС от плана (спецпосланника США - ред.) Стива Уиткоффа мы приняли решение заблокировать любой ввоз товаров и поставок в Газу. Если ХАМАС продолжит стоять на своей позиции и не освободит наших заложников, это повлечет за собой дальнейшие последствия", - подчеркнул Нетаньяху.
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палестино-израильский конфликт, газа, израиль, биньямин нетаньяху
палестино-израильский конфликт, ГАЗА, ИЗРАИЛЬ, Биньямин Нетаньяху
15:39 02.03.2025
 
Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ от схемы США по Газе

Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ от американской схемы по Газе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после запрета ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа пригрозил радикальному палестинскому движению ХАМАС дальнейшими последствиями, если те не примут новую схему Соединенных Штатов по продлению перемирия и освобождению заложников.
"Я хочу прояснить одну вещь - не будет никаких "бесплатных обедов". Если ХАМАС думает, что можно продолжать прекращение огня или пользоваться условиями первого этапа без освобождения наших заложников, — он глубоко ошибается", - заявил израильский премьер на заседании правительства.
По словам Нетаньяху, ХАМАС захватывает все поступающие в Газу товары и не позволяет палестинцам получить их. Таким образом, как добавил премьер, гуманитарная помощь превращается в финансовый ресурс для террористической деятельности против Израиля.
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
ХАМАС раскрыло Трампу единственный способ освободить заложников
11 февраля, 12:02
"В связи с отказом ХАМАС от плана (спецпосланника США - ред.) Стива Уиткоффа мы приняли решение заблокировать любой ввоз товаров и поставок в Газу. Если ХАМАС продолжит стоять на своей позиции и не освободит наших заложников, это повлечет за собой дальнейшие последствия", - подчеркнул Нетаньяху.
 
палестино-израильский конфликтГАЗАИЗРАИЛЬБиньямин Нетаньяху
 
 
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