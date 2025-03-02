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Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ от схемы США по Газе

Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ от схемы США по Газе - 02.03.2025, ПРАЙМ

Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями за отказ от схемы США по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после запрета ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа пригрозил радикальному палестинскому движению ХАМАС дальнейшими | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T15:39+0300

2025-03-02T15:39+0300

2025-03-02T15:39+0300

палестино-израильский конфликт

газа

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после запрета ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа пригрозил радикальному палестинскому движению ХАМАС дальнейшими последствиями, если те не примут новую схему Соединенных Штатов по продлению перемирия и освобождению заложников. "Я хочу прояснить одну вещь - не будет никаких "бесплатных обедов". Если ХАМАС думает, что можно продолжать прекращение огня или пользоваться условиями первого этапа без освобождения наших заложников, — он глубоко ошибается", - заявил израильский премьер на заседании правительства. По словам Нетаньяху, ХАМАС захватывает все поступающие в Газу товары и не позволяет палестинцам получить их. Таким образом, как добавил премьер, гуманитарная помощь превращается в финансовый ресурс для террористической деятельности против Израиля."В связи с отказом ХАМАС от плана (спецпосланника США - ред.) Стива Уиткоффа мы приняли решение заблокировать любой ввоз товаров и поставок в Газу. Если ХАМАС продолжит стоять на своей позиции и не освободит наших заложников, это повлечет за собой дальнейшие последствия", - подчеркнул Нетаньяху.

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палестино-израильский конфликт, газа, израиль, биньямин нетаньяху