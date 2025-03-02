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Панамский эксперт оценил потенциальное сотрудничество страны с Россией - 02.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250302/panama-855390713.html
Панамский эксперт оценил потенциальное сотрудничество страны с Россией
Панамский эксперт оценил потенциальное сотрудничество страны с Россией - 02.03.2025, ПРАЙМ
Панамский эксперт оценил потенциальное сотрудничество страны с Россией
Растущее присутствие РФ в Латинской Америке рассматривается в регионе положительно, поскольку двусторонние связи Москвы построены на принципах открытости и... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T12:11+0300
2025-03-02T12:11+0300
экономика
панама
россия
латинская америка
сотрудничество
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ПАНАМА, 2 мар - ПРАЙМ. Растущее присутствие РФ в Латинской Америке рассматривается в регионе положительно, поскольку двусторонние связи Москвы построены на принципах открытости и готовности к сотрудничеству, Панама видит в России потенциального партнера в экономике и торговле, рассказала РИА Новости председатель Национальной коллегии карьерных дипломатов Conadip Лиса Пинсон. "Президент неоднократно подчеркивал стремление привлекать инвестиции. В этом контексте Россия рассматривается как один из потенциальных партнёров, с которым можно выстраивать конструктивный диалог и находить точки соприкосновения в сфере экономики и торговли. Кроме того, Панама заинтересована в расширении своих экспортных возможностей. Можно сказать, что перспективы взаимодействия с Россией оцениваются положительно", - заявила Пинсон. По словам собеседницы агентства, восприятие России в регионе в целом "носит положительный характер", так как двусторонние отношения с ней "строятся на основе открытости и готовности к сотрудничеству". В самой Панаме, как отметила Пинсон, существует российская община, которая также "воспринимается позитивно" - это помогает создавать условия для дальнейшего укрепления связей и партнерства.
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панама, россия, латинская америка, сотрудничество
Экономика, ПАНАМА, РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, сотрудничество
12:11 02.03.2025
 
Панамский эксперт оценил потенциальное сотрудничество страны с Россией

Эксперт Пинсон: Панама видит в России потенциального партнера в экономике

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский"Панамский канал со стороны Тихого океана
Панамский канал со стороны Тихого океана - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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ПАНАМА, 2 мар - ПРАЙМ. Растущее присутствие РФ в Латинской Америке рассматривается в регионе положительно, поскольку двусторонние связи Москвы построены на принципах открытости и готовности к сотрудничеству, Панама видит в России потенциального партнера в экономике и торговле, рассказала РИА Новости председатель Национальной коллегии карьерных дипломатов Conadip Лиса Пинсон.
"Президент неоднократно подчеркивал стремление привлекать инвестиции. В этом контексте Россия рассматривается как один из потенциальных партнёров, с которым можно выстраивать конструктивный диалог и находить точки соприкосновения в сфере экономики и торговли.
Кроме того, Панама заинтересована в расширении своих экспортных возможностей. Можно сказать, что перспективы взаимодействия с Россией оцениваются положительно", - заявила Пинсон.
По словам собеседницы агентства, восприятие России в регионе в целом "носит положительный характер", так как двусторонние отношения с ней "строятся на основе открытости и готовности к сотрудничеству".
В самой Панаме, как отметила Пинсон, существует российская община, которая также "воспринимается позитивно" - это помогает создавать условия для дальнейшего укрепления связей и партнерства.
Панамский канал со стороны Тихого океана - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
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ЭкономикаПАНАМАРОССИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАсотрудничество
 
 
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