https://1prime.ru/20250302/peskov-855389543.html
Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков
Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков - 02.03.2025, ПРАЙМ
Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков
Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T10:36+0300
2025-03-02T10:36+0300
2025-03-02T11:26+0300
россия
москва
дмитрий песков
ес
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Кроме того, Песков отметил позицию Франции в украинском конфликте, заявив, что та всегда выступала за продолжение конфликта на Украине любыми средствами.Таким образом пресс-секретарь прокомментировал неоднократные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о желании и готовности провести с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор.
https://1prime.ru/20250228/peregovory-855348105.html
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий песков, ес, сша
РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, ЕС, США
Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков
Песков: позиция европейцев со временем изменится, учитывая их отношения с США
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Кроме того, Песков отметил позицию Франции в украинском конфликте, заявив, что та всегда выступала за продолжение конфликта на Украине любыми средствами.
Таким образом пресс-секретарь прокомментировал неоднократные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о желании и готовности провести с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор.
Песков раскрыл, откуда ждать подробности переговоров РФ и США в Стамбуле