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Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков

Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков - 02.03.2025, ПРАЙМ

Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков

Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T10:36+0300

2025-03-02T10:36+0300

2025-03-02T11:26+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Кроме того, Песков отметил позицию Франции в украинском конфликте, заявив, что та всегда выступала за продолжение конфликта на Украине любыми средствами.Таким образом пресс-секретарь прокомментировал неоднократные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о желании и готовности провести с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор.

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