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Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков
Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков - 02.03.2025, ПРАЙМ
Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков
Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T10:36+0300
2025-03-02T11:26+0300
россия
москва
дмитрий песков
ес
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Кроме того, Песков отметил позицию Франции в украинском конфликте, заявив, что та всегда выступала за продолжение конфликта на Украине любыми средствами.Таким образом пресс-секретарь прокомментировал неоднократные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о желании и готовности провести с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор.
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россия, москва, дмитрий песков, ес, сша
РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, ЕС, США
10:36 02.03.2025 (обновлено: 11:26 02.03.2025)
 
Позиция ЕС может измениться из-за новых контактов РФ и США, считает Песков

Песков: позиция европейцев со временем изменится, учитывая их отношения с США

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Время покажет, как изменится позиция ЕС с учётом их контактов с США и новой динамики российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Как будет дальше трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом вот эту внезапно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Кроме того, Песков отметил позицию Франции в украинском конфликте, заявив, что та всегда выступала за продолжение конфликта на Украине любыми средствами.
Таким образом пресс-секретарь прокомментировал неоднократные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о желании и готовности провести с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор.
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