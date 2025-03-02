https://1prime.ru/20250302/peskov-855389843.html

Песков назвал условие для нормализации отношений России и США

Песков назвал условие для нормализации отношений России и США - 02.03.2025, ПРАЙМ

Песков назвал условие для нормализации отношений России и США

Процесс нормализации отношений между Россией и США может пройти быстро и успешно, если политическая воля президента России Владимира Путина и Президента США... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T11:23+0300

2025-03-02T11:23+0300

2025-03-02T11:23+0300

политика

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Процесс нормализации отношений между Россией и США может пройти быстро и успешно, если политическая воля президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа сохранится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, то нанесенный ущерб двусторонним отношениям значителен и восстановление потребует времени."Предстоит долгий путь, потому что нанесен огромный ущерб всему комплексу двусторонних отношений. Но если будет сохраняться политическая воля двух лидеров, президента Путина и президента Трампа, то этот путь можно будет пройти достаточно быстро и успешно", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Песков также отметил, что новая администрация США стремительно пересматривает свою внешнюю политику, и во многом этот процесс совпадает с российским видением.Кроме того, восстановление сотрудничества между российскими и американскими компаниями пресс-секретарь назвал задачей долгосрочной перспективы."Это еще более долгосрочная перспектива", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя возможность возобновления экономического взаимодействия двух стран. Песков напомнил, что представители американской администрации ранее заявляли, что они ставят на первое место вопрос урегулирования украинского конфликта и только потом - вопросы экономики.Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

https://1prime.ru/20250302/peskov-855389543.html

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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, сша, дональд трамп