https://1prime.ru/20250302/peskov-855391632.html

Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по "Северному потоку 2"

Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по "Северному потоку 2" - 02.03.2025, ПРАЙМ

Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по "Северному потоку 2"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо переговорах по возобновлению работы газопровода "Северный поток | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T14:05+0300

2025-03-02T14:05+0300

2025-03-02T14:05+0300

энергетика

северный поток-2

газ

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о каких-либо переговорах по возобновлению работы газопровода "Северный поток 2", сообщает газета Financial Times. Ранее Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что директор оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа. По информации Financial Times, один возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которая может быть заключена после снятия санкционных ограничений со стороны США. "Дмитрий Песков... сообщил, что он не располагает информацией о каких-либо переговорах по поводу трубопровода", - пишет газета. "Газпром" отказался давать изданию комментарии, пишет FT. Сам Варниг ранее заявлял Financial Times, что он "не вовлечен ни в какие обсуждения с американскими политиками и представителями бизнеса" и что он следует правилам наложенных на него США санкций. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20250302/gazoprovod-855391472.html

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северный поток-2, газ, россия, дмитрий песков