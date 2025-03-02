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Эксперт оценил объем стратегического резерва США в криптовалюте

Эксперт оценил объем стратегического резерва США в криптовалюте - 02.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил объем стратегического резерва США в криптовалюте

Стратегический резерв США в криптовалюте, о создании которого заявил президент США Дональд Трамп, может составить не менее 100 миллиардов долларов, но он не... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T23:52+0300

2025-03-02T23:52+0300

2025-03-02T23:52+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Стратегический резерв США в криптовалюте, о создании которого заявил президент США Дональд Трамп, может составить не менее 100 миллиардов долларов, но он не будет заметной частью текущих объёмов золота и валютных резервов - их эпоха ещё не закончилась, заявил РИА Новости МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно его публикации в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США. "Сложно предсказать, какие ещё валюты будут использоваться и каков будет их объём к 2030 году. Однако, предположительно, стратегический резерв криптовалют составит не менее 100 миллиардов долларов США. Экспериментирование с криптовалютами — логичный шаг, но успешность его — вопрос. При этом 100 миллиардов долларов — не критически важная сумма для экономики США", - считает эксперт. Биткоин и другие криптовалюты развиваются как платёжный инструмент и способ инвестирования, несмотря на различные разговоры, поэтому создание стратегического крипторезерва для государственных задач кажется вполне логичным, отмечает Войлуков. ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ "Планируемый стратегический резерв криптовалют США не будет заметной частью текущих объёмов золота и валютных резервов. Эпоха золота и валютных резервов ещё не закончилась. Криптовалюты могут стать дополнительным инструментом. Золотовалютные резервы включают золото и различные валюты, и криптовалюты могут войти в список основных, если эксперимент в США окажется успешным", - подчеркнул он. Если сравнить вложения в золото и валютные резервы разных стран, то видно, что их объёмы значительно больше, отмечает Войлуков. "Лидирует Китай с резервом свыше 3 триллионов долларов, далее следуют Япония (более 1 триллиона), Швейцария (более 1 триллиона), США (более 600 миллиардов), Россия и Индия (около 600 миллиардов)", - сказал он. ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ Учитывая опыт использования криптовалют и заявления Трампа, инвесторы и пользователи могут почувствовать некую стабильность, но волатильность криптовалюты создает риски, отмечает в то же время Войлуков. "Хранение всех резервов в криптовалюте небезопасно из-за высокой волатильности, а также неопределённости правовых и юридических факторов", - указывает эксперт. Например, за последние 10 лет биткоин демонстрировал значительные колебания своей стоимости: с 300 долларов до 86 тысяч на сегодняшний день, подчеркивает он. "Несмотря на то, что в последние пять лет цена колебалась от 20 до 100 тысяч, это серьезные изменения, в пять раз. Использование биткоина в качестве резервного актива связано с некоторыми сложностями: это требует затрат и затрудняет прогнозирование", - комментирует эксперт. "Однако это может стабилизировать и повысить ликвидность самого биткоина, открывая больше возможностей для инвестирования и расчетов в США и других странах в нём", - отметил Войлуков.

https://1prime.ru/20250302/bitkoin-855395878.html

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сша, биткоин, дональд трамп