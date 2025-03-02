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Аналитик предупредил о новых правилах движения рубля

Аналитик предупредил о новых правилах движения рубля - 02.03.2025, ПРАЙМ

Аналитик предупредил о новых правилах движения рубля

На исходе зимы рубль пережил период повышенной волатильности, начав с активного укрепления, но завершив коррекцией на фоне завершения налогового периода и... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T04:04+0300

2025-03-02T04:04+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. На исходе зимы рубль пережил период повышенной волатильности, начав с активного укрепления, но завершив коррекцией на фоне завершения налогового периода и геополитической неопределенности. Что ждет нацвалюту в начале марта, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Он напомнил, что, по оценке Минэкономразвития, текущий курс рубля (87–90 за доллар) существенно крепче долгосрочных прогнозов (100–105 к 2027 году). Это подчеркнуло структурные риски, включая инфляцию, ускорившуюся до 10,11% годовых, и зависимость от сырьевого экспорта. На предстоящей неделе с 3 по 7 марта внимание сместится на макроэкономические данные из США: индексы PMI и ISM, отчет ADP по занятости, данные по заявкам на пособия по безработице и ключевой отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе. Выступления главы ФРС Джерома Пауэлла могут дать сигналы о будущей монетарной политике, влияя на глобальные рынки. Для рубля важным фактором станет постналоговая динамика спроса на валюту, а также развитие диалога между Москвой и Вашингтоном. Итоги недели подтвердили хрупкость укрепления рубля, зависящего от внутренних факторов и внешнеполитической конъюнктуры. Краткосрочная коррекция по доллару выглядит закономерной, тогда как нефтяной рынок сохраняет риски тестирования уровня $70 за баррель на фоне неопределенности с квотами ОПЕК+ и эскалацией тарифных конфликтов. На новую неделю с 3 по 7 марта по доллару можно выделить важные уровни 91,75, 92,90 и 93,75 рублей. Перед новым ростом доллар может вернуться к уровню 88,85 рублей. Для пары евро/рубль торговый диапазон 90,50 - 98,00, юань/рубль - 11,60- 12,50 рублей. "Рубль живет по своим правилам и его динамика зависит от спроса и предложения, который сейчас формируется за счет импортеров и экспортёров", - заключил Антонов.

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