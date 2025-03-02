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Эксперт назвала российский рубль одной из трех старейших валют мира

Эксперт назвала российский рубль одной из трех старейших валют мира - 02.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвала российский рубль одной из трех старейших валют мира

Российский рубль вместе с сербским динаром и американским долларом входит в тройку старейших мировых валют, рассказала РИА Новости доцент кафедры мировых... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T08:09+0300

2025-03-02T08:09+0300

2025-03-02T08:09+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Российский рубль вместе с сербским динаром и американским долларом входит в тройку старейших мировых валют, рассказала РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. "В мире насчитывается чуть более полутора сотен используемых сегодня видов валют. Некоторые из них появились относительно недавно – например, наличные евро моложе нашего века, они стали обращаться лишь с 2002 года. Другие валюты существуют так давно, что удивительно, что они сохранились до наших дней. По состоянию на сегодня национальная валюта Российской Федерации входит по меньшей мере в тройку старейших валют", - отмечает эксперт. Этот год - юбилейный для наличного денежного обращения в России: 20 марта 1535 года была проведена первая в истории страны централизованная денежная реформа, в ходе которой появилась монета - копейка. РОЖДЕНИЕ РУБЛЯ Термин "рубль" в отечественных исторических документах появился на рубеже XII-XIII веков. В первоначальном своем виде рубль использовался в качестве счетной единицы, равной конкретному весу серебра, и не представлял собой отдельную монету. Самой известной версией происхождения названия является та, по которой рубли получали, разрубив на части новгородскую гривну – слиток серебра в виде полоски. Чем длиннее отрубался кусок, тем дороже ("длиннее") был рубль. Основной денежной единицей он стал в ходе преобразований Петра I в 1704 году: император ввел в употребление десятичную денежную систему, приравняв 1 рубль к 100 копейкам и начал изготовление серебряных рублевых монет. Название российской валюты сохранилось и большевиками, и в постсоветской России. ЕГО РОВЕСНИКИ В МИРЕ За рублем по времени использования идет доллар США. Он официально признан валютой своей страны с 1785 года. Как отметила эксперт, название доллара происходит от немецкого "талер", а то, в свою очередь – от местечка Иоахимстале (современный Яхимов, Чехия), где в шестнадцатом веке семья местных аристократов Шлик начала чеканить серебряные монеты, названные "иоахимсталер". Название потом для удобства сократили, оно стало использоваться на разных территориях, а затем его английская версия "прижилась" в США. "Говоря о старейших из используемых ныне валют, нельзя не упомянуть о сербском динаре. Серебряные динары начали чеканить при дворе короля Стефана II Неманича Перовенчанного в 1214 году. Слово "динар" происходит от названия древнеримской монеты – серебряного денария. С тех самых пор динар не раз менял свой облик, но оставался основной валютой на Балканах, а на сегодняшний день является национальной валютой Республики Сербия", - продолжает она. Если бы не появление евро на рубеже наших веков, самой старой из ныне используемых валют была бы греческая драхма. Первые драхмы появились в Древней Греции примерно в шестом веке до нашей эры, обращает внимание Белянчикова. Англичане гордятся, что их фунт стерлингов появился в восьмом веке нашей эры. Валюта с некоторой долей допущения может считаться старейшей в мире. "С некоторой долей" - потому что англичане сами чуть-чуть подпортили картину в 1971 году, поясняет эксперт. До этого времени один фунт состоял из двадцати шиллингов, а один шиллинг – из двенадцати пенсов. В сегодняшнем фунте просто 100 пенсов. Но название осталось, и фунт стерлингов продолжает оставаться не только старейшей хотя бы по названию валютой мира, но и одной из самых "тяжёлых", дорогих, за каждый фунт на сегодняшнем валютном рынке придется заплатить 1,27 доллара.

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