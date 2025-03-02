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Юрист научил, как подтвердить стаж для пенсии, если документы утрачены

Юрист научил, как подтвердить стаж для пенсии, если документы утрачены - 02.03.2025, ПРАЙМ

Юрист научил, как подтвердить стаж для пенсии, если документы утрачены

Необходимый для назначения пенсии стаж подтверждает трудовая книжка, которая удостоверяет периоды работы по трудовому договору до того момента, когда началась... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T02:02+0300

2025-03-02T02:02+0300

2025-03-02T02:02+0300

пенсии

общество

вадим виноградов

социальный фонд

ниу вшэ

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Необходимый для назначения пенсии стаж подтверждает трудовая книжка, которая удостоверяет периоды работы по трудовому договору до того момента, когда началась регистрация граждан в системе обязательного пенсионного страхования. Что делать, если она потеряна, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, для подтверждения стажа можно использовать трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации, банковские выписки и другие документы.Для их получения надо обратиться в архивы, где могут храниться сведения о вашем трудоустройстве: государственные архивы, архивы предприятий или организаций, в которых вы работали. Многие компании хранят данные о сотрудниках, поэтому эксперт советует связаться с ними и запросить документы.При утрате документов по уважительной причине возможно привлечение свидетелей, которые смогут подтвердить ваш трудовой стаж. Как поясняет юрист, ими могут стать бывшие коллеги, руководители или другие люди, осведомленные о вашем трудоустройстве. Однако вам потребуется самостоятельно найти бывших коллег."Если документы утеряны в результате чрезвычайных ситуаций (не сохранились даже в архивах), свидетели могут подтвердить весь стаж работы. Если же по другой причине, но без вашей вины, свидетели сами должны иметь документы о работе у того же работодателя и в тот же период. Но в таком случае подтвердить можно будет только половину требуемого для пенсии стажа", - говорит Виноградов.При согласии свидетелей дать показания гражданин подает заявление в Социальный фонд об установлении периодов работы. Если свидетели не могут явиться лично по состоянию здоровья или иным причинам, допускается предоставление письменных показаний, заверенных нотариусом.Чтобы подтвердить стаж, необходимы свидетельства двух или более бывших сотрудников, проживающих в любой части страны — их показания принимаются всеми подразделениями Соцфонда. Сотрудники фонда принимают решение об установлении периодов работы или об отказе на основе показаний свидетелей.Заявление, результаты опросов, сопутствующие бумаги и принятое решение передаются в межведомственную комиссию того региона, где работал заявитель. Комиссия формирует заключение и выдает справку об установлении периодов, засчитываемых в трудовой стаж, либо отказывает в этом. Справка предоставляется заявителю в отделении Соцфонда, куда он обращался.Если перечисленные методы не приносят результата, остается вариант обращения в суд. Суд может признать ваш трудовой стаж на основании таких же доказательств: архивные материалы и прочие документы, показания свидетелей."Перед выходом на пенсию целесообразно заранее ознакомиться с выпиской с вашего лицевого счёта в Социальном фонде и проверить содержащуюся в ней информацию. Это позволит своевременно подготовить нужные документы и обеспечит получение полагающихся выплат без потерь части средств", - заключил Виноградов.

https://1prime.ru/20250226/pensiya-855261157.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, общество , вадим виноградов, социальный фонд, ниу вшэ