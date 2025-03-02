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В Таджикистане за первые три часа выборов проголосовали 22,1% избирателей

В Таджикистане за первые три часа выборов проголосовали 22,1% избирателей - 02.03.2025, ПРАЙМ

В Таджикистане за первые три часа выборов проголосовали 22,1% избирателей

За первые три часа выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана проголосовали 22,1% избирателей, сообщил в прямом эфире государственного телевидения член... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T07:38+0300

2025-03-02T07:38+0300

2025-03-02T07:38+0300

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ДУШАНБЕ, 2 мар - ПРАЙМ, Лидия Исамова. За первые три часа выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана проголосовали 22,1% избирателей, сообщил в прямом эфире государственного телевидения член Центризбиркома Таджикистан Носирджон Салими. По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3 513 участках, открытых в стране. В 06.00 по местному времени будут открыты избирательные участки в 28 странах мира, в том числе в России - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе и Новосибирске. Всего право голоса имеют 5 миллионов 522 тысячи 88 человек. Выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% избирателей.

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общество , таджикистан, москва, санкт-петербург