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Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента

Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента - 02.03.2025, ПРАЙМ

Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства. | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T08:48+0300

2025-03-02T08:48+0300

2025-03-02T08:48+0300

таджикистан

душанбе

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства. “Президент Эмомали Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на избирательный участок номер 15 района Исмоили Сомони города Душанбе", - говорится в информации. Пресс-служба отмечает, что "в соответствии с требованиями законодательства страны проголосовал за достойного кандидата и политическую партию во имя дальнейшего прогресса и процветания независимого Таджикистана".

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таджикистан, душанбе, эмомали рахмон, голосование, выборы