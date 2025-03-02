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Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента
Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента - 02.03.2025, ПРАЙМ
Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства. | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T08:48+0300
2025-03-02T08:48+0300
таджикистан
душанбе
эмомали рахмон
голосование
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ДУШАНБЕ, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства. “Президент Эмомали Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на избирательный участок номер 15 района Исмоили Сомони города Душанбе", - говорится в информации. Пресс-служба отмечает, что "в соответствии с требованиями законодательства страны проголосовал за достойного кандидата и политическую партию во имя дальнейшего прогресса и процветания независимого Таджикистана".
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таджикистан, душанбе, эмомали рахмон, голосование, выборы
ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Эмомали Рахмон, голосование, Выборы
08:48 02.03.2025
 
Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента

Президент Таджикистана отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости . Александр Казаков
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ДУШАНБЕ, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства.
“Президент Эмомали Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на избирательный участок номер 15 района Исмоили Сомони города Душанбе", - говорится в информации.
Пресс-служба отмечает, что "в соответствии с требованиями законодательства страны проголосовал за достойного кандидата и политическую партию во имя дальнейшего прогресса и процветания независимого Таджикистана".
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ТАДЖИКИСТАНДушанбеЭмомали РахмонголосованиеВыборы
 
 
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