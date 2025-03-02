https://1prime.ru/20250302/tadzhikistan-855388556.html
Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента
Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента - 02.03.2025, ПРАЙМ
Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства. | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T08:48+0300
2025-03-02T08:48+0300
2025-03-02T08:48+0300
таджикистан
душанбе
эмомали рахмон
голосование
выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/64/842326407_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a9fbf193170fc7bb8894301d548c1567.jpg
ДУШАНБЕ, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства. “Президент Эмомали Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на избирательный участок номер 15 района Исмоили Сомони города Душанбе", - говорится в информации. Пресс-служба отмечает, что "в соответствии с требованиями законодательства страны проголосовал за достойного кандидата и политическую партию во имя дальнейшего прогресса и процветания независимого Таджикистана".
https://1prime.ru/20250212/tadzhikistan-854877895.html
таджикистан
душанбе
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/64/842326407_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_efaac74b25a9de4a0410132c6673bc20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, душанбе, эмомали рахмон, голосование, выборы
ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Эмомали Рахмон, голосование, Выборы
Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента
Президент Таджикистана отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента
ДУШАНБЕ, 2 мар - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента страны, передает пресс-служба главы государства.
“Президент Эмомали Рахмон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на избирательный участок номер 15 района Исмоили Сомони города Душанбе", - говорится в информации.
Пресс-служба отмечает, что "в соответствии с требованиями законодательства страны проголосовал за достойного кандидата и политическую партию во имя дальнейшего прогресса и процветания независимого Таджикистана".
Таджикистан увеличил долю внешнеторговых операций с Россией в рублях