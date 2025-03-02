https://1prime.ru/20250302/tadzhikistan-855389706.html

ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися

ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися - 02.03.2025, ПРАЙМ

ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися

Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, сообщил в прямом эфире телевидения глава Центризбиркома Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода. | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T10:50+0300

2025-03-02T10:50+0300

2025-03-02T10:50+0300

таджикистан

цик

душанбе

выборы

парламентские выборы

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75713/36/757133611_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_9ae1d88fe18b8d2efbf973b6265b3ef3.jpg

ДУШАНБЕ, 2 мар - ПРАЙМ. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, сообщил в прямом эфире телевидения глава Центризбиркома Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода. "Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, на 12 часов местного времени (10.00 мск) проголосовали 59% избирателей", - сообщил он. По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3 513 участках, открытых в стране. Всего право голоса имеют 5 миллионов 522 тысячи 88 человек. Выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% избирателей.

https://1prime.ru/20250302/tadzhikistan-855388556.html

таджикистан

душанбе

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

таджикистан, цик, душанбе, выборы, парламентские выборы