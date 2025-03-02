https://1prime.ru/20250302/tadzhikistan-855389706.html
ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися
ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися - 02.03.2025, ПРАЙМ
ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися
Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, сообщил в прямом эфире телевидения глава Центризбиркома Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода. | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T10:50+0300
2025-03-02T10:50+0300
2025-03-02T10:50+0300
таджикистан
цик
душанбе
выборы
парламентские выборы
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75713/36/757133611_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_9ae1d88fe18b8d2efbf973b6265b3ef3.jpg
ДУШАНБЕ, 2 мар - ПРАЙМ. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, сообщил в прямом эфире телевидения глава Центризбиркома Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода. "Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, на 12 часов местного времени (10.00 мск) проголосовали 59% избирателей", - сообщил он. По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3 513 участках, открытых в стране. Всего право голоса имеют 5 миллионов 522 тысячи 88 человек. Выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% избирателей.
https://1prime.ru/20250302/tadzhikistan-855388556.html
таджикистан
душанбе
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75713/36/757133611_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_5a10ad011c5c13cb8d2231655081ebbc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, цик, душанбе, выборы, парламентские выборы
ТАДЖИКИСТАН, ЦИК, Душанбе, Выборы, парламентские выборы
ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися
ЦИК Таджикистана: явка на прошедшие в стране парламентские выборы составила 59%
ДУШАНБЕ, 2 мар - ПРАЙМ. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, сообщил в прямом эфире телевидения глава Центризбиркома Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода.
"Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, на 12 часов местного времени (10.00 мск) проголосовали 59% избирателей", - сообщил он. По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3 513 участках, открытых в стране.
Всего право голоса имеют 5 миллионов 522 тысячи 88 человек.
Выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% избирателей.
Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента