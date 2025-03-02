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ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися - 02.03.2025, ПРАЙМ
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ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися
ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися - 02.03.2025, ПРАЙМ
ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися
Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, сообщил в прямом эфире телевидения глава Центризбиркома Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода. | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T10:50+0300
2025-03-02T10:50+0300
таджикистан
цик
душанбе
выборы
парламентские выборы
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ДУШАНБЕ, 2 мар - ПРАЙМ. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, сообщил в прямом эфире телевидения глава Центризбиркома Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода. "Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, на 12 часов местного времени (10.00 мск) проголосовали 59% избирателей", - сообщил он. По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3 513 участках, открытых в стране. Всего право голоса имеют 5 миллионов 522 тысячи 88 человек. Выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% избирателей.
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таджикистан
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таджикистан, цик, душанбе, выборы, парламентские выборы
ТАДЖИКИСТАН, ЦИК, Душанбе, Выборы, парламентские выборы
10:50 02.03.2025
 
ЦИК Таджикистана признал парламентские выборы состоявшимися

ЦИК Таджикистана: явка на прошедшие в стране парламентские выборы составила 59%

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ДУШАНБЕ, 2 мар - ПРАЙМ. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, сообщил в прямом эфире телевидения глава Центризбиркома Таджикистана Бахтиёр Худоёрзода.
"Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, на 12 часов местного времени (10.00 мск) проголосовали 59% избирателей", - сообщил он. По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3 513 участках, открытых в стране.
Всего право голоса имеют 5 миллионов 522 тысячи 88 человек.
Выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки придут более 50% избирателей.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
Президент Таджикистана проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента
08:48
 
ТАДЖИКИСТАНЦИКДушанбеВыборыпарламентские выборы
 
 
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