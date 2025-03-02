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Трамп провел субботу на поле для гольфа

Трамп провел субботу на поле для гольфа - 02.03.2025, ПРАЙМ

Трамп провел субботу на поле для гольфа

Президент США Дональд Трамп провел субботу на поле для гольфа после того, как накануне в Белом доме отчитал Владимира Зеленского, сообщает пресс-пул... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T01:01+0300

2025-03-02T01:01+0300

2025-03-02T01:01+0300

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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел субботу на поле для гольфа после того, как накануне в Белом доме отчитал Владимира Зеленского, сообщает пресс-пул американского лидера. Уточняется, что Трамп покинул свое имение Мар-а-Лаго утром в субботу, а через несколько часов вернулся. Пользователи соцсетей при этом публикуют кадры с президентом США на поле для гольфа. Гольф - любимое развлечение Трампа, за которым он проводит многие выходные, компания президента США владеет курортами по всему миру. Трамп накануне отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Зеленский, по данным СМИ, отправился в Лондон на встречу с руководством Великобритании. Вашингтон же ждет от Киева извинений за поведение Зеленского в Белом доме.

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общество , мировая экономика, сша, лондон, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп