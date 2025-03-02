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В сенате назвали встречу Трампа с Зеленским провальной

В сенате назвали встречу Трампа с Зеленским провальной - 02.03.2025, ПРАЙМ

В сенате назвали встречу Трампа с Зеленским провальной

Глава комитета по торговле сената США Тед Круз заявил, что скандальная встреча президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским войдет в историю как самая... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T06:10+0300

2025-03-02T06:10+0300

2025-03-02T06:10+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Глава комитета по торговле сената США Тед Круз заявил, что скандальная встреча президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским войдет в историю как самая провальная встреча в Овальном кабинете Белого дома. "Зеленский думал, что может войти в Овальный кабинет и принизить президента Трампа. По моему мнению, это войдет в историю как самая провальная встреча в Овальном кабинете за всю историю Америки", - написал сенатор в соцсети Х. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

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мировая экономика, общество , сша, москва, рф, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин