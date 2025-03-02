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Трамп съел ланч Зеленского в отместку за перепалку, сообщили в Белом доме - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп съел ланч Зеленского в отместку за перепалку, сообщили в Белом доме
Трамп съел ланч Зеленского в отместку за перепалку, сообщили в Белом доме - 02.03.2025, ПРАЙМ
Трамп съел ланч Зеленского в отместку за перепалку, сообщили в Белом доме
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп съел ланч Владимира Зеленского в отместку за сорванную встречу, сообщила пресс-секретарь президента Каролин... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T12:30+0300
2025-03-02T12:30+0300
политика
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп съел ланч Владимира Зеленского в отместку за сорванную встречу, сообщила пресс-секретарь президента Каролин Левитт в интервью американскому телеканалу Fox News."Президенту (Трампу - Прим.ред) понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед &lt;...&gt; Зеленского", — рассказала Левитт в эфире телеканала.Как отметила пресс-секретарь, Трамп отменил обед, поскольку понял, что Зеленский не в состоянии вести мирные переговоры.Встреча президента Трампа и Владимира Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне и вскоре переросла в серьезную перепалку. Как сообщил телеканал Fox News, встреча закончилась тем, что Трамп выгнал Зеленского, посчитав, что тот не проявлял должного уважения к американскому лидеру. Кроме того, также было отменено подписание сделки США и Украины по редкоземельным металлам.Как сообщил позднее телеканал CBS News, сославшись на высокопоставленных чиновников из окружения американского президента, инцидент в Белом Доме поднял вопрос о скором прекращении дальнейшей помощи Украине со стороны США. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
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сша, дональд трамп, fox news, белый дом, украина, владимир зеленский
Политика, США, Дональд Трамп, Fox News, Белый дом, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:30 02.03.2025
 
Трамп съел ланч Зеленского в отместку за перепалку, сообщили в Белом доме

Пресс-секретарь Левитт: Трамп необычным способом унизил Зеленского после встречи

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп съел ланч Владимира Зеленского в отместку за сорванную встречу, сообщила пресс-секретарь президента Каролин Левитт в интервью американскому телеканалу Fox News.
"Президенту (Трампу - Прим.ред) понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед <...> Зеленского", — рассказала Левитт в эфире телеканала.
Как отметила пресс-секретарь, Трамп отменил обед, поскольку понял, что Зеленский не в состоянии вести мирные переговоры.
Встреча президента Трампа и Владимира Зеленского состоялась в пятницу в Вашингтоне и вскоре переросла в серьезную перепалку. Как сообщил телеканал Fox News, встреча закончилась тем, что Трамп выгнал Зеленского, посчитав, что тот не проявлял должного уважения к американскому лидеру. Кроме того, также было отменено подписание сделки США и Украины по редкоземельным металлам.
Как сообщил позднее телеканал CBS News, сославшись на высокопоставленных чиновников из окружения американского президента, инцидент в Белом Доме поднял вопрос о скором прекращении дальнейшей помощи Украине со стороны США. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
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ПолитикаСШАДональд ТрампFox NewsБелый домУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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