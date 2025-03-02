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Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют США
Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют США - 02.03.2025, ПРАЙМ
Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют США
Президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T19:33+0300
2025-03-02T19:33+0300
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). "Стратегический резерв криптовалют США повысит уровень ключевой отрасли после годов коррупционных атак администрации (экс-лидера США Джо) Байдена, поэтому мой указ о цифровых активах предписывает президентской рабочей группе создать стратегический резерв криптовалют, включающий в себя XRP, SOL и ADA", - написал Трамп. Он отметил, что стремится сделать США "мировой столицей криптовалют". Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
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дональд трамп, сша
Криптовалюта, Дональд Трамп, США
Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют США
Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны.
Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
"Стратегический резерв криптовалют США повысит уровень ключевой отрасли после годов коррупционных атак администрации (экс-лидера США Джо) Байдена, поэтому мой указ о цифровых активах предписывает президентской рабочей группе создать стратегический резерв криптовалют, включающий в себя XRP, SOL и ADA", - написал Трамп.
Он отметил, что стремится сделать США "мировой столицей криптовалют".
Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
Трамп хочет сделать США лидером в производстве, ИИ, а также криптовалютах