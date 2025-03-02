https://1prime.ru/20250302/tramp-855397417.html

Эксперт оценил попытки Трампа решить с помощью крипты проблему госдолга

Эксперт оценил попытки Трампа решить с помощью крипты проблему госдолга - 02.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил попытки Трампа решить с помощью крипты проблему госдолга

Президент США Дональд Трамп пытается с помощью криптовалют решить проблему растущего госдолга США, но его вера в них может не оправдаться из-за их высокой... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T23:54+0300

2025-03-02T23:54+0300

2025-03-02T23:54+0300

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пытается с помощью криптовалют решить проблему растущего госдолга США, но его вера в них может не оправдаться из-за их высокой рискованности, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США. Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. "По всей видимости, Дональд Трамп, видя застарелую проблему колоссального долга США, пытается ее решить, возможно, считая криптовалюты инструментом для его погашения: подняв курсы криптовалют повыше, он потом может попробовать снизить долговую нагрузку на бюджет США", - сказал эксперт. Также президент США может рассматривать их как достойную альтернативу американскому доллару, теряющему свое влияние из-за санкционной политики США. "Как бы то ни было, криптовалюты являются очень рискованным активом, и вера Дональда Трампа в их возможности может не оправдаться", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250302/rezerv-855397222.html

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биткоин, дональд трамп, сша