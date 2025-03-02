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Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин
Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин - 02.03.2025, ПРАЙМ
Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин
США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T22:14+0300
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер страны Джастин Трюдо. "Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы гарантировать отсутствие пошлин во вторник. Но если пошлины будут введены во вторник, то мы, как и в прошлый раз, готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ, поскольку канадцы ожидают этого", - сообщил он журналистам в Лондоне. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Cpac. Ранее Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады. Позднее американский лидер своим решением приостановил начало действия заградительных тарифов до 4 марта.
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канада, сша, джастин трюдо, дональд трамп, пошлины
Экономика, КАНАДА, США, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, пошлины
Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин
Трюдо: США ждет "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин с 4 марта
ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер страны Джастин Трюдо.
"Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы гарантировать отсутствие пошлин во вторник. Но если пошлины будут введены во вторник, то мы, как и в прошлый раз, готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ, поскольку канадцы ожидают этого", - сообщил он журналистам в Лондоне. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Cpac.
Ранее Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады. Позднее американский лидер своим решением приостановил начало действия заградительных тарифов до 4 марта.
Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий