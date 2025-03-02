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Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин - 02.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин
Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин - 02.03.2025, ПРАЙМ
Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин
США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T22:14+0300
2025-03-02T22:14+0300
экономика
канада
сша
джастин трюдо
дональд трамп
пошлины
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер страны Джастин Трюдо. "Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы гарантировать отсутствие пошлин во вторник. Но если пошлины будут введены во вторник, то мы, как и в прошлый раз, готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ, поскольку канадцы ожидают этого", - сообщил он журналистам в Лондоне. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Cpac. Ранее Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады. Позднее американский лидер своим решением приостановил начало действия заградительных тарифов до 4 марта.
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канада, сша, джастин трюдо, дональд трамп, пошлины
Экономика, КАНАДА, США, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, пошлины
22:14 02.03.2025
 
Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин

Трюдо: США ждет "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин с 4 марта

© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EPПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2022 – Source: EP
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер страны Джастин Трюдо.
"Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы гарантировать отсутствие пошлин во вторник. Но если пошлины будут введены во вторник, то мы, как и в прошлый раз, готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ, поскольку канадцы ожидают этого", - сообщил он журналистам в Лондоне. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Cpac.
Ранее Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады. Позднее американский лидер своим решением приостановил начало действия заградительных тарифов до 4 марта.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
Трюдо пригрозил ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий
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ЭкономикаКАНАДАСШАДжастин ТрюдоДональд Трамппошлины
 
 
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