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Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин

Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин - 02.03.2025, ПРАЙМ

Трюдо пообещал США "пропорциональный" ответ Канады при введении пошлин

США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T22:14+0300

2025-03-02T22:14+0300

2025-03-02T22:14+0300

экономика

канада

сша

джастин трюдо

дональд трамп

пошлины

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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер страны Джастин Трюдо. "Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы гарантировать отсутствие пошлин во вторник. Но если пошлины будут введены во вторник, то мы, как и в прошлый раз, готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ, поскольку канадцы ожидают этого", - сообщил он журналистам в Лондоне. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Cpac. Ранее Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады. Позднее американский лидер своим решением приостановил начало действия заградительных тарифов до 4 марта.

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канада, сша, джастин трюдо, дональд трамп, пошлины