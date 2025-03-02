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Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции против России - 02.03.2025, ПРАЙМ

Канада расширила санкции против России

Глава правительства Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физлиц | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T22:47+0300

2025-03-02T22:47+0300

2025-03-02T22:47+0300

канада

россия

джастин трюдо

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Глава правительства Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физлиц и 21 организации, которые якобы оказывают поддержку РФ в конфликте на Украине, следует из текста заявления пресс-службы председателя кабмина. "Премьер-министр объявил новые санкции против 10 физических лиц и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять ставке России на сторонние организации и страны для продвижения своих политических и военных целей на Украине", - сообщается в пресс-релизе. При этом в заявлении не говорится, гражданами каких стран являются новые подсанкционные лица, равно как юрисдикции организаций. В пресс-службе сообщили, что на сегодняшний день Канада ввела санкции против более чем 3 тысяч физических лиц и организаций, связанных с Россией. Там отметили, что Оттава продолжит работать с партнерами над усилением экономического давления на Москву.

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канада, россия, джастин трюдо, санкции против рф