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Канада расширила санкции против России - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России - 02.03.2025, ПРАЙМ
Канада расширила санкции против России
Глава правительства Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физлиц | 02.03.2025, ПРАЙМ
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2025-03-02T22:47+0300
канада
россия
джастин трюдо
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Глава правительства Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физлиц и 21 организации, которые якобы оказывают поддержку РФ в конфликте на Украине, следует из текста заявления пресс-службы председателя кабмина. "Премьер-министр объявил новые санкции против 10 физических лиц и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять ставке России на сторонние организации и страны для продвижения своих политических и военных целей на Украине", - сообщается в пресс-релизе. При этом в заявлении не говорится, гражданами каких стран являются новые подсанкционные лица, равно как юрисдикции организаций. В пресс-службе сообщили, что на сегодняшний день Канада ввела санкции против более чем 3 тысяч физических лиц и организаций, связанных с Россией. Там отметили, что Оттава продолжит работать с партнерами над усилением экономического давления на Москву.
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канада, россия, джастин трюдо, санкции против рф
КАНАДА, РОССИЯ, Джастин Трюдо, санкции против РФ
22:47 02.03.2025
 
Канада расширила санкции против России

Трюдо объявил о санкциях против 10 физлиц и 21 организации, якобы оказывающих поддержку РФ

© Фото : The Presidential Office of UkraineПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Глава правительства Канады Джастин Трюдо на встрече с рядом европейских лидеров в Лондоне объявил о введении Оттавой нового пакета санкций в отношении 10 физлиц и 21 организации, которые якобы оказывают поддержку РФ в конфликте на Украине, следует из текста заявления пресс-службы председателя кабмина.
"Премьер-министр объявил новые санкции против 10 физических лиц и 21 организации, включая военизированные организации и их лидеров, чтобы помочь противостоять ставке России на сторонние организации и страны для продвижения своих политических и военных целей на Украине", - сообщается в пресс-релизе.
При этом в заявлении не говорится, гражданами каких стран являются новые подсанкционные лица, равно как юрисдикции организаций.
В пресс-службе сообщили, что на сегодняшний день Канада ввела санкции против более чем 3 тысяч физических лиц и организаций, связанных с Россией. Там отметили, что Оттава продолжит работать с партнерами над усилением экономического давления на Москву.
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