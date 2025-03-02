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Турецкий чиновник сообщил, когда состоятся досрочные выборы президента
Турецкий чиновник сообщил, когда состоятся досрочные выборы президента - 02.03.2025, ПРАЙМ
Турецкий чиновник сообщил, когда состоятся досрочные выборы президента
Досрочные президентские выборы в Турции могут состояться в ноябре 2027 года, а кандидатом от правящего альянса, вероятно, станет снова Реджеп Тайип Эрдоган,... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T14:09+0300
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СТАМБУЛ, 1 мар - ПРАЙМ. Досрочные президентские выборы в Турции могут состояться в ноябре 2027 года, а кандидатом от правящего альянса, вероятно, станет снова Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил Хусейин Яйман, помощник председателя правящей Партии справедливости и развития и глава комитета парламента по цифровым СМИ.Эрдоган ранее заявлял, что в повестке партии нет досрочных выборов, а следующие президентские выборы намечены на весну 2028 года. Однако Яйман отметил, что, по Божьей воле, на президентских выборах в ноябре 2027 года Эрдоган снова будет выдвинут в качестве кандидата, и флаг Республиканского альянса вновь будет развеваться над Турцией.Он также напомнил, что лидер Партии националистического движения, соратник Эрдогана, уже говорил о том, что необходимости в другом кандидате нет, пока есть такой мировой лидер, как Эрдоган."Мы молимся, работаем и служим нашей нации днем и ночью. На следующих выборах, даст Бог, мы снова сделаем нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана главой государства и вместе решим все проблемы Турции", - заявил Яйман. Ранее осень 2027 года как возможная дата выборов упоминалась в основном в СМИ, ссылаясь на правительственные источники.Лидер крупнейшей оппозиционной партии, Народно-республиканской партии (СНР), Озгюр Озель, в январе заявил, что оппозиция готова к досрочным президентским выборам "хоть на следующей неделе", и призвал действующего президента Эрдогана выдвинуть свою кандидатуру.Министр юстиции Йылмаз Тунч также отметил, что Эрдоган может выдвигаться на третий срок, если парламент примет решение о досрочных выборах. Для проведения досрочных выборов требуется поддержка 360 депутатов, в то время как у оппозиционной CHP есть 127 мандатов, а у правящего альянса — 315.В 2017 году Турция стала президентской республикой после референдума, и согласно новой конституции, глава государства может занимать свой пост не более двух сроков подряд. Эрдоган был переизбран в мае 2023 года на второй срок, однако оппозиционные партии в предвыборной кампании утверждали, что на самом деле это уже его третий срок, так как он был президентом с 2014 по 2018 годы, когда Турция еще оставалась парламентской республикой.
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турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, выборы, общество
ТУРЦИЯ, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Выборы, Общество
Турецкий чиновник сообщил, когда состоятся досрочные выборы президента
Чиновник Яйман: президентские выборы в Турции могут пройти в ноябре 2027 года
СТАМБУЛ, 1 мар - ПРАЙМ. Досрочные президентские выборы в Турции могут состояться в ноябре 2027 года, а кандидатом от правящего альянса, вероятно, станет снова Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил Хусейин Яйман, помощник председателя правящей Партии справедливости и развития и глава комитета парламента по цифровым СМИ.
Эрдоган ранее заявлял, что в повестке партии нет досрочных выборов, а следующие президентские выборы намечены на весну 2028 года. Однако Яйман отметил, что, по Божьей воле, на президентских выборах в ноябре 2027 года Эрдоган снова будет выдвинут в качестве кандидата, и флаг Республиканского альянса вновь будет развеваться над Турцией.
Он также напомнил, что лидер Партии националистического движения, соратник Эрдогана, уже говорил о том, что необходимости в другом кандидате нет, пока есть такой мировой лидер, как Эрдоган.
"Мы молимся, работаем и служим нашей нации днем и ночью. На следующих выборах, даст Бог, мы снова сделаем нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана главой государства и вместе решим все проблемы Турции", - заявил Яйман.
Ранее осень 2027 года как возможная дата выборов упоминалась в основном в СМИ, ссылаясь на правительственные источники.
Лидер крупнейшей оппозиционной партии, Народно-республиканской партии (СНР), Озгюр Озель, в январе заявил, что оппозиция готова к досрочным президентским выборам "хоть на следующей неделе", и призвал действующего президента Эрдогана выдвинуть свою кандидатуру.
Министр юстиции Йылмаз Тунч также отметил, что Эрдоган может выдвигаться на третий срок, если парламент примет решение о досрочных выборах. Для проведения досрочных выборов требуется поддержка 360 депутатов, в то время как у оппозиционной CHP есть 127 мандатов, а у правящего альянса — 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой после референдума, и согласно новой конституции, глава государства может занимать свой пост не более двух сроков подряд. Эрдоган был переизбран в мае 2023 года на второй срок, однако оппозиционные партии в предвыборной кампании утверждали, что на самом деле это уже его третий срок, так как он был президентом с 2014 по 2018 годы, когда Турция еще оставалась парламентской республикой.
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