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Туск заявил об отсутствии единства на Западе по поводу российских активов

Туск заявил об отсутствии единства на Западе по поводу российских активов - 02.03.2025, ПРАЙМ

Туск заявил об отсутствии единства на Западе по поводу российских активов

Некоторые страны Запада боятся отрицательных последствий потенциального изъятия активов РФ, поэтому в этом вопросе нет единства, заявил глава правительства... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T22:44+0300

2025-03-02T22:44+0300

2025-03-02T22:44+0300

экономика

дональд туск

польша

замороженные российские активы

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ВАРШАВА, 2 мар – ПРАЙМ. Некоторые страны Запада боятся отрицательных последствий потенциального изъятия активов РФ, поэтому в этом вопросе нет единства, заявил глава правительства Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине в Лондоне. "В этом вопросе нет единства взглядов", - сказал он. По словам премьера, "все знают, что хорошо было бы российские активы не замораживать, а изъять и направить на восстановление Украины". "Некоторые опасаются негативных последствий для евро. Не всегда виден энтузиазм", - сказал политик. По словам Туска, Польша настроена решительно, но страна не входит в зону евро, поэтому голос Варшавы не будет решающим. Премьер выразил надежду, что в июне заморозку российских активов хотя бы удастся продлить, как часть одного из пакетов введенных против России санкций. В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20250226/lavrov-855271449.html

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дональд туск, польша, замороженные российские активы