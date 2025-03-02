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Туск заявил об отсутствии единства на Западе по поводу российских активов - 02.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Туск заявил об отсутствии единства на Западе по поводу российских активов
Туск заявил об отсутствии единства на Западе по поводу российских активов - 02.03.2025, ПРАЙМ
Туск заявил об отсутствии единства на Западе по поводу российских активов
Некоторые страны Запада боятся отрицательных последствий потенциального изъятия активов РФ, поэтому в этом вопросе нет единства, заявил глава правительства... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T22:44+0300
2025-03-02T22:44+0300
экономика
дональд туск
польша
замороженные российские активы
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ВАРШАВА, 2 мар – ПРАЙМ. Некоторые страны Запада боятся отрицательных последствий потенциального изъятия активов РФ, поэтому в этом вопросе нет единства, заявил глава правительства Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине в Лондоне. "В этом вопросе нет единства взглядов", - сказал он. По словам премьера, "все знают, что хорошо было бы российские активы не замораживать, а изъять и направить на восстановление Украины". "Некоторые опасаются негативных последствий для евро. Не всегда виден энтузиазм", - сказал политик. По словам Туска, Польша настроена решительно, но страна не входит в зону евро, поэтому голос Варшавы не будет решающим. Премьер выразил надежду, что в июне заморозку российских активов хотя бы удастся продлить, как часть одного из пакетов введенных против России санкций. В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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дональд туск, польша, замороженные российские активы
Экономика, Дональд Туск, ПОЛЬША, замороженные российские активы
22:44 02.03.2025
 
Туск заявил об отсутствии единства на Западе по поводу российских активов

Туск: на Западе нет единства взглядов по замороженным российским активам

Премьер Польши Д.Туск пригласил В.Путина посетить эту страну с визитом 1 сентября – С.Лавров
Премьер Польши Д.Туск пригласил В.Путина посетить эту страну с визитом 1 сентября – С.Лавров
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ВАРШАВА, 2 мар – ПРАЙМ. Некоторые страны Запада боятся отрицательных последствий потенциального изъятия активов РФ, поэтому в этом вопросе нет единства, заявил глава правительства Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине в Лондоне.
"В этом вопросе нет единства взглядов", - сказал он.
По словам премьера, "все знают, что хорошо было бы российские активы не замораживать, а изъять и направить на восстановление Украины".
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Лавров ответил на вопрос о судьбе замороженных на Западе активов России
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"Некоторые опасаются негативных последствий для евро. Не всегда виден энтузиазм", - сказал политик.
По словам Туска, Польша настроена решительно, но страна не входит в зону евро, поэтому голос Варшавы не будет решающим.
Премьер выразил надежду, что в июне заморозку российских активов хотя бы удастся продлить, как часть одного из пакетов введенных против России санкций.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
ЭкономикаДональд ТускПОЛЬШАзамороженные российские активы
 
 
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