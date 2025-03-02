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Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США
Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США - 02.03.2025, ПРАЙМ
Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США
Вице-прещидент США Джей Ди Вэнс столкнулся с последствиями перепалки с Владимиром Зеленским, когда его отдыху помешали проукраинские протестующие, сообщает... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T09:28+0300
2025-03-02T09:28+0300
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Вице-прещидент США Джей Ди Вэнс столкнулся с последствиями перепалки с Владимиром Зеленским, когда его отдыху помешали проукраинские протестующие, сообщает американский телеканал Fox News.Как сообщает телеканал, в субботу Вэнс с семьей отправился на лыжный курорт Шугарбуш в Уоррене, штат Вермонт, где его встретили около сотни протестующих с плакатами в поддержку Украины. На плакатах вице-президента обвиняли в предательстве, называли "нацистской мразью".Как сообщает телеканал, Вэнсу с семьей пришлось сменить место пребывания на курорте и кататься на другой стороне горы, однако вскоре протестующие нашли его и там. В свою очередь от одного из отдыхающих последовала жалоба на протестующих.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По данным Fox News, встреча вскоре переросла в перепалку и завершилась тем, что американский президент выгнал Зеленского из Белого дома, посчитав, что тот не проявляет должного уважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено, уточнил телеканал. Позже Трамп заявил, что не увидел у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.Как сообщил позднее телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленный источник в окружении Трампа, итог встречи в Белом доме поднял вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине со стороны США. Кроме того, отмечается, что в настоящий момент все попытки американских чиновников вернуться к обсуждению вопроса ни к чему не привели, поскольку Трамп пока не намерен вести диалог с Зеленским.
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сша, джей ди вэнс, дональд трамп, украина, владимир зеленский, fox news, встреча
Политика, США, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Fox News, встреча
Проукраинские протестующие сорвали отдых вице-президента США
Fox News: протестующие назвали вице-президента Вэнса "нацистской мразью"
МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ.
Вице-прещидент США Джей Ди Вэнс столкнулся с последствиями перепалки с Владимиром Зеленским, когда его отдыху помешали проукраинские протестующие, сообщает американский телеканал Fox News
.
Как сообщает телеканал, в субботу Вэнс с семьей отправился на лыжный курорт Шугарбуш в Уоррене, штат Вермонт, где его встретили около сотни протестующих с плакатами в поддержку Украины. На плакатах вице-президента обвиняли в предательстве, называли "нацистской мразью".
Как сообщает телеканал, Вэнсу с семьей пришлось сменить место пребывания на курорте и кататься на другой стороне горы, однако вскоре протестующие нашли его и там. В свою очередь от одного из отдыхающих последовала жалоба на протестующих.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По данным Fox News, встреча вскоре переросла в перепалку и завершилась тем, что американский президент выгнал Зеленского из Белого дома, посчитав, что тот не проявляет должного уважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной также было отменено, уточнил телеканал. Позже Трамп заявил, что не увидел у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.
Как сообщил позднее телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленный источник в окружении Трампа, итог встречи в Белом доме поднял вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине со стороны США. Кроме того, отмечается, что в настоящий момент все попытки американских чиновников вернуться к обсуждению вопроса ни к чему не привели, поскольку Трамп пока не намерен вести диалог с Зеленским.
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