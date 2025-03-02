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ВВС США сопровождали самолеты в закрытой зоне над поместьем Трампа

ВВС США сопровождали самолеты в закрытой зоне над поместьем Трампа - 02.03.2025, ПРАЙМ

ВВС США сопровождали самолеты в закрытой зоне над поместьем Трампа

Истребители ВВС США поднимали в воздух для сопровождения гражданских самолетов в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположено поместье президента... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T04:34+0300

2025-03-02T04:34+0300

2025-03-02T04:34+0300

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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Истребители ВВС США поднимали в воздух для сопровождения гражданских самолетов в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположено поместье президента Дональда Трампа, сообщил телеканал Newsmax. "Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолета, чтобы они покинули район", - сообщил в соцсети Х ведущий телеканала. По его данным, в ходе одного из эпизодов истребителю даже пришлось выпустить сигнальные ракеты. Все три воздушных судна были безопасно выведены за пределы закрытой зоны, уточнил телеведущий. Инциденты, по его данным, произошли около полудня субботы. В городе Палм-Бич расположено имение Трампа, где президент США проводит выходные. Малая авиация распространена в США - во Флориде и других штатах повсеместно расположены небольшие аэропорты для винтовых самолетов.

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бизнес, сша, дональд трамп, ввс сша, f-16