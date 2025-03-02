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Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном
Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном - 02.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном
Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с Великобританией и уточнил, что средства поступят за счет доходов от замороженных... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T00:54+0300
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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с Великобританией и уточнил, что средства поступят за счет доходов от замороженных российских активов. В субботу глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиардов фунтов на военные нужды Киева. "Принципиальные слова поддержки от господина премьер-министра и важное решение: сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Еще в октябре 2024 года Лондон объявил, что предоставит Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением из доходов от замороженных активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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финансы, банки, рф, великобритания, москва, владимир зеленский, сергей марченко, сергей лавров, ес, euroclear, мид рф
Финансы, Экономика, Банки, РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОСКВА, Владимир Зеленский, Сергей Марченко, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear, МИД РФ
00:54 02.03.2025
 
Зеленский заявил о подписании кредитной сделки с Лондоном

Зеленский заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с Великобританией

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МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с Великобританией и уточнил, что средства поступят за счет доходов от замороженных российских активов.
В субботу глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиардов фунтов на военные нужды Киева.
"Принципиальные слова поддержки от господина премьер-министра и важное решение: сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Еще в октябре 2024 года Лондон объявил, что предоставит Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРФВЕЛИКОБРИТАНИЯМОСКВАВладимир ЗеленскийСергей МарченкоСергей ЛавровЕСEuroclearМИД РФ
 
 
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