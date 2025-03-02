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Зеленский заявил о подписании соглашения с Великобританией
Зеленский заявил о подписании соглашения с Великобританией - 02.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил о подписании соглашения с Великобританией
Добавлены подробности (четвертый абзац). | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T00:58+0300
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2025-03-02T00:58+0300
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Добавлены подробности (четвертый абзац).
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с Великобританией и уточнил, что средства поступят за счет доходов от замороженных российских активов.
В субботу глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиардов фунтов на военные нужды Киева.
"Принципиальные слова поддержки от господина премьер-министра и важное решение: сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов. Первый из них поступит на Украину в конце следующей недели.
Еще в октябре 2024 года Лондон объявил, что предоставит Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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финансы, мировая экономика, рф, великобритания, украина, владимир зеленский, сергей марченко, сергей лавров, ес, euroclear, мид рф
Финансы, Экономика, Мировая экономика, РФ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Сергей Марченко, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear, МИД РФ
Зеленский заявил о подписании соглашения с Великобританией
Зеленский заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с Великобританией
Добавлены подробности (четвертый абзац).
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с Великобританией и уточнил, что средства поступят за счет доходов от замороженных российских активов.
В субботу глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Великобританией о предоставлении 2,26 миллиардов фунтов на военные нужды Киева.
"Принципиальные слова поддержки от господина премьер-министра и важное решение: сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Ссуда для усиления нашей обороноспособности, которая будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, кредит будет поступать тремя ежегодными платежами по 752 миллиона фунтов. Первый из них поступит на Украину в конце следующей недели.
Еще в октябре 2024 года Лондон объявил, что предоставит Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.