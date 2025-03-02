https://1prime.ru/20250302/zelenskiy-855389155.html

В Венгрии заметили ухудшение позиции Зеленского после его скандала в США

В Венгрии заметили ухудшение позиции Зеленского после его скандала в США - 02.03.2025, ПРАЙМ

В Венгрии заметили ухудшение позиции Зеленского после его скандала в США

Владимир Зеленский пытался говорить с президентом США Дональдом Трампом так, как он привык общаться с политиками последние три года, постоянно требуя большей... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T10:13+0300

2025-03-02T10:13+0300

2025-03-02T10:13+0300

политика

венгрия

европа

сша

дональд трамп

украина

владимир зеленский

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

БУДАПЕШТ, 2 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытался говорить с президентом США Дональдом Трампом так, как он привык общаться с политиками последние три года, постоянно требуя большей поддержки, что в результате привело лишь к ухудшению его позиции, рассказал агентству РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По данным Fox News, встреча вскоре переросла в перепалку и завершилась тем, что американский президент выгнал Зеленского из Белого дома, посчитав, что тот не проявляет должного уважения. Как уточнил телеканал, подписание соглашение между США и Украиной по редкоземельным металлам также не состоялось. "По сути Зеленский хотел вести переговоры так же, как и в последние три года: я благодарю вас за поддержку и требую следующего. А с американским руководством такое не сработало. Формула Зеленского - это реализовать его "план победы", вернуть всё и так далее. Американцы в этом его не поддерживают... Так что позиции Зеленского качественно ухудшились", - сказал Ногради.По мнению политолога, Зеленскому теперь предстоит подумать о своем будущем, поскольку своими поступками он отодвинул Украину "на второй план даже среди средних стран". Кроме того, Ногради напомнил, что ранее Трамп называл Зеленского диктатором а также отметил его чрезвычайно низкий уровень поддержки на Украине, который составляет четыре процента.Эксперт также подчеркнул, что, судя по всему, вопрос финансовой поддержки Украины теперь полностью лег на плечи Европы. Европейская народная партия выступала за поддержку Украины и ее членство в НАТО, однако, как показывает практика, Европа без помощи США не сможет оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе, подытожил Ногради.Зеленский приезжал в Белый дом подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном.

https://1prime.ru/20250302/tramp-855387183.html

венгрия

европа

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, европа, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, общество