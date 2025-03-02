https://1prime.ru/20250302/zelenskiy-855393692.html

В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского

В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского - 02.03.2025, ПРАЙМ

В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского

Недавние переговоры с США, сорванные Владимиром Зеленским показали, что скоро для него настанет час расплаты за все совершенные преступления, заявил агентству... | 02.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-02T17:30+0300

2025-03-02T17:30+0300

2025-03-02T17:30+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – ПРАЙМ. Недавние переговоры с США, сорванные Владимиром Зеленским показали, что скоро для него настанет час расплаты за все совершенные преступления, заявил агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, который прибыл для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Американский лидер настаивал на необходимости прекращения огня со стороны Украины и требовал от Зеленского прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, после того как тот попытался оправдать свои действия, обвинил Россию и даже позволил себе пригрозить США возможными последствиями конфликта, несмотря на их географическую удаленность. В результате делегацию из Киева попросили покинуть Белый дом, а соглашение США и Украины так и не было подписано."Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики", - отметил Константинов. Он также подчеркнул, что начавшееся с США дистанцирование от Зеленского является лишь первым этапом процесса его ответственности. По мнению Константинова, скоро Зеленский в полной мере ответит за национальную трагедию, к которой он привел Украину и ее граждан.

https://1prime.ru/20250302/stychka-855392249.html

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россия, крым, симферополь, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп