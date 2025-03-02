Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского - 02.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250302/zelenskiy-855393692.html
В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского
В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского - 02.03.2025, ПРАЙМ
В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского
Недавние переговоры с США, сорванные Владимиром Зеленским показали, что скоро для него настанет час расплаты за все совершенные преступления, заявил агентству... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T17:30+0300
2025-03-02T17:30+0300
политика
россия
крым
симферополь
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_7f860e9ec9a9e8da83fc701d4f66d72b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – ПРАЙМ. Недавние переговоры с США, сорванные Владимиром Зеленским показали, что скоро для него настанет час расплаты за все совершенные преступления, заявил агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, который прибыл для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Американский лидер настаивал на необходимости прекращения огня со стороны Украины и требовал от Зеленского прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, после того как тот попытался оправдать свои действия, обвинил Россию и даже позволил себе пригрозить США возможными последствиями конфликта, несмотря на их географическую удаленность. В результате делегацию из Киева попросили покинуть Белый дом, а соглашение США и Украины так и не было подписано."Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики", - отметил Константинов. Он также подчеркнул, что начавшееся с США дистанцирование от Зеленского является лишь первым этапом процесса его ответственности. По мнению Константинова, скоро Зеленский в полной мере ответит за национальную трагедию, к которой он привел Украину и ее граждан.
https://1prime.ru/20250302/stychka-855392249.html
крым
симферополь
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_643fed8d28398a5ad52024cf95b299fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, симферополь, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп
17:30 02.03.2025
 
В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского

Константинов: Зеленский нервничает, потому что его ждет расплата за преступления

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – ПРАЙМ. Недавние переговоры с США, сорванные Владимиром Зеленским показали, что скоро для него настанет час расплаты за все совершенные преступления, заявил агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, который прибыл для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Американский лидер настаивал на необходимости прекращения огня со стороны Украины и требовал от Зеленского прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, после того как тот попытался оправдать свои действия, обвинил Россию и даже позволил себе пригрозить США возможными последствиями конфликта, несмотря на их географическую удаленность. В результате делегацию из Киева попросили покинуть Белый дом, а соглашение США и Украины так и не было подписано.
"Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики", - отметил Константинов.
Он также подчеркнул, что начавшееся с США дистанцирование от Зеленского является лишь первым этапом процесса его ответственности. По мнению Константинова, скоро Зеленский в полной мере ответит за национальную трагедию, к которой он привел Украину и ее граждан.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
На руку Кремлю. В США оценили скандал с Зеленским в Белом доме
15:21
 
ПолитикаРОССИЯКРЫМСИМФЕРОПОЛЬУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала