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В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского
В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского - 02.03.2025, ПРАЙМ
В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского
Недавние переговоры с США, сорванные Владимиром Зеленским показали, что скоро для него настанет час расплаты за все совершенные преступления, заявил агентству... | 02.03.2025, ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – ПРАЙМ. Недавние переговоры с США, сорванные Владимиром Зеленским показали, что скоро для него настанет час расплаты за все совершенные преступления, заявил агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, который прибыл для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Американский лидер настаивал на необходимости прекращения огня со стороны Украины и требовал от Зеленского прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, после того как тот попытался оправдать свои действия, обвинил Россию и даже позволил себе пригрозить США возможными последствиями конфликта, несмотря на их географическую удаленность. В результате делегацию из Киева попросили покинуть Белый дом, а соглашение США и Украины так и не было подписано."Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики", - отметил Константинов. Он также подчеркнул, что начавшееся с США дистанцирование от Зеленского является лишь первым этапом процесса его ответственности. По мнению Константинова, скоро Зеленский в полной мере ответит за национальную трагедию, к которой он привел Украину и ее граждан.
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Политика, РОССИЯ, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп
В Крыму объяснили, с чем связаны недавние истерики Зеленского
Константинов: Зеленский нервничает, потому что его ждет расплата за преступления
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – ПРАЙМ. Недавние переговоры с США, сорванные Владимиром Зеленским показали, что скоро для него настанет час расплаты за все совершенные преступления, заявил агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского, который прибыл для подписания соглашения о совместной разработке украинских недр. Американский лидер настаивал на необходимости прекращения огня со стороны Украины и требовал от Зеленского прекратить критику в адрес президента России Владимира Путина. В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, после того как тот попытался оправдать свои действия, обвинил Россию и даже позволил себе пригрозить США возможными последствиями конфликта, несмотря на их географическую удаленность. В результате делегацию из Киева попросили покинуть Белый дом, а соглашение США и Украины так и не было подписано.
"Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики", - отметил Константинов.
Он также подчеркнул, что начавшееся с США дистанцирование от Зеленского является лишь первым этапом процесса его ответственности. По мнению Константинова, скоро Зеленский в полной мере ответит за национальную трагедию, к которой он привел Украину и ее граждан.
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