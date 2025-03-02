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Спикер Джонсон допустил, что Украину должен возглавить кто-то другой - 02.03.2025, ПРАЙМ
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Спикер Джонсон допустил, что Украину должен возглавить кто-то другой
Спикер Джонсон допустил, что Украину должен возглавить кто-то другой - 02.03.2025, ПРАЙМ
Спикер Джонсон допустил, что Украину должен возглавить кто-то другой
Владимиру Зеленскому следует прийти в себя и возвратиться за стол переговоров, иначе Украину должен будет возглавить кто-то другой, заявил спикер палаты... | 02.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-02T23:58+0300
2025-03-02T23:58+0300
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следует прийти в себя и возвратиться за стол переговоров, иначе Украину должен будет возглавить кто-то другой, заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News. "Что-то должно измениться. Либо ему нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это. Я имею в виду, что это дело украинцев, чтобы разобраться", - сказал он. Спикер также указал на то, что всем сторонам украинского конфликта нужно собраться и Зеленский в этом вопросе должен "делать то, что необходимо". В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого глава Белого дома почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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украина, сша
УКРАИНА, США
23:58 02.03.2025
 
Спикер Джонсон допустил, что Украину должен возглавить кто-то другой

Спикер Джонсон: Украину должен возглавить кто-то другой, если Зеленский не придет в себя

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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ВАШИНГТОН, 2 мар - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следует прийти в себя и возвратиться за стол переговоров, иначе Украину должен будет возглавить кто-то другой, заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News.
"Что-то должно измениться. Либо ему нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это. Я имею в виду, что это дело украинцев, чтобы разобраться", - сказал он.
Спикер также указал на то, что всем сторонам украинского конфликта нужно собраться и Зеленский в этом вопросе должен "делать то, что необходимо".
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
"Пока мужчины умирают". Маск осудил поведение Зеленского и глав ЕС
Вчера, 20:26
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого глава Белого дома почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
 
УКРАИНАСША
 
 
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