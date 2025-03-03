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В ГД внесут проект о штрафах агрегаторов такси за передачу заказа - 03.03.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесут проект о штрафах агрегаторов такси за передачу заказа
В ГД внесут проект о штрафах агрегаторов такси за передачу заказа - 03.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о штрафах агрегаторов такси за передачу заказа
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Думу законопроект, которым предлагается штрафовать агрегаторов такси до 500 | 03.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-03T01:17+0300
2025-03-03T01:17+0300
бизнес
общество
финансы
леонид слуцкий
лдпр
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Думу законопроект, которым предлагается штрафовать агрегаторов такси до 500 тысяч рублей за передачу заказа водителям без действующего разрешения на управление автомобилем, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Передача заказа легкового такси лицам, не имеющим действующего разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также лицам, не соответствующим иным требованиям, предъявляемым к водителю легкового такси, - влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - сказано в документе. В пояснительной записке отмечается, что за повторное нарушение данной нормы также подразумевается наложение штрафов: на индивидуальных предпринимателей - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Кроме того, законопроектом в целях предотвращения негативных последствий от управления такси лицами, которые в соответствии с законодательством не должны допускаться к вождению, предлагается увеличить для них штраф от 5 – 15 тысяч рублей до 15 – 20 тысяч рублей. Также авторы инициативы предлагают вывести в отдельный состав и усилить ответственность для юридических лиц за введение потребителей в заблуждение о качестве и безопасности услуг такси: от 100 - 500 тысяч рублей до 300 - 700 тысяч рублей. "Агрегаторы такси не имеют права передавать заказы водителям, не имеющим лицензию на перевозку, и должны проверять ее наличие. Однако это правило довольно часто нарушается. "Самые изобретательные" придумывают специальные схемы для противозаконного привлечения "левых", нелицензированных водителей, с которыми меньше забот и которым можно платить копейки. В результате все мы вынуждены доверять свою жизнь, жизнь наших детей, родных и близких водителям-мигрантам или лихачам, поездка с которыми превращается в русскую рулетку. Положить конец порочной практике призван законопроект ЛДПР", - пояснил РИА Новости Слуцкий.
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96
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192
40
192
40
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40
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бизнес, общество , финансы, леонид слуцкий, лдпр
Бизнес, Общество , Финансы, Леонид Слуцкий, ЛДПР
01:17 03.03.2025
 
В ГД внесут проект о штрафах агрегаторов такси за передачу заказа

ЛДПР предлагает штрафовать агрегаторов такси до 500 тысяч рублей за передачу заказа

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Думу законопроект, которым предлагается штрафовать агрегаторов такси до 500 тысяч рублей за передачу заказа водителям без действующего разрешения на управление автомобилем, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Передача заказа легкового такси лицам, не имеющим действующего разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также лицам, не соответствующим иным требованиям, предъявляемым к водителю легкового такси, - влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей", - сказано в документе.
В пояснительной записке отмечается, что за повторное нарушение данной нормы также подразумевается наложение штрафов: на индивидуальных предпринимателей - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.
Кроме того, законопроектом в целях предотвращения негативных последствий от управления такси лицами, которые в соответствии с законодательством не должны допускаться к вождению, предлагается увеличить для них штраф от 5 – 15 тысяч рублей до 15 – 20 тысяч рублей.
Также авторы инициативы предлагают вывести в отдельный состав и усилить ответственность для юридических лиц за введение потребителей в заблуждение о качестве и безопасности услуг такси: от 100 - 500 тысяч рублей до 300 - 700 тысяч рублей.
"Агрегаторы такси не имеют права передавать заказы водителям, не имеющим лицензию на перевозку, и должны проверять ее наличие. Однако это правило довольно часто нарушается. "Самые изобретательные" придумывают специальные схемы для противозаконного привлечения "левых", нелицензированных водителей, с которыми меньше забот и которым можно платить копейки. В результате все мы вынуждены доверять свою жизнь, жизнь наших детей, родных и близких водителям-мигрантам или лихачам, поездка с которыми превращается в русскую рулетку. Положить конец порочной практике призван законопроект ЛДПР", - пояснил РИА Новости Слуцкий.
 
БизнесОбществоФинансыЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
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